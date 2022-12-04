Театр Пушкіна в Харкові не перейменували, “щоб не зіткнутися із судами”

Питання перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна прибрали із порядку денного сесії Харківської облради після звернення громадської організації.

Подробиці чергового провалу перейменування театру в Харкові, що вже стало скандальним, стали відомі з відеозапису онлайн-засідання сесії Харківської облради.

Питання перейменування театру Пушкіна під час підготовки сесії Харківської облради то виникало в її порядку денному, то зникало звідти. На момент першої спроби зібрати облраду онлайн (1 грудня депутати так і не змогли “позасідати” через відсутність електрики та інтернету) питання все ж таки включили до порядку денного. Однак 3 грудня – на сесії, яка все ж таки відбулася – “за” та “проти” Пушкіна знову вирішили не голосувати. У чому причина, депутатам пояснила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко. За її словами, прямо в період між нездійсненою та запланованою сесіями до облради встигла звернутися громадська організація “Кругозір. Мотивація”. Голова облради зачитала звернення, в якому громадські діячі посилаються на українське законодавство та просять провести громадські слухання з питання, яке перетворилося, відповідно до їхнього ж формулювання, “на суцільну проблему”.

“З метою остаточного вирішення цього питання просимо проєкт рішення щодо перейменування театру на розгляд найближчого пленарного засідання сесії обласної ради не виносити, а розглянути його лише після проведення громадського обговорення та винести на наступну сесію”, – зокрема сказано в документі.

Єгорова-Луценко пояснила, чому цей лист мав такий радикальний вплив на керівництво облради, що з порядку денного прибрали вже узгоджений профільною комісією проєкт рішення.

“Пропрацювавши це звернення громадської організації, начальник управління правового забезпечення обласної ради надав доповідну записку голові Харківської обласної ради. Це було вчора. Якщо коротко: це звернення громадської організації має право бути, але є певна колізія в законі з приводу проведення громадських слухань у разі відмови або зміни імені фізичної особи у назві. Щоб уникнути судових спорів та резонансних заяв, юридичне управління пропонує це питання доопрацювати, вирішити, чи проводитимуться громадські слухання у зв’язку зі зверненням громадської організації, чи вони не є необхідними. Після цього, коли ми вже будемо мати кінцевий результат з цього питання, на наступній сесії, яка відбудеться приблизно за два тижні, дане питання вже буде внесено до порядку денного”,– зазначила голова облради.

Звернення кількох депутатів про те, що питання необхідно все ж таки включити до порядку денного сесії, поставили на голосування. Однак більшість його не підтримала – “за” були лише 27. Тож театр у Харкові продовжить бути “російською драмою ім. Пушкіна” мінімум до наступної сесії облради.