Театр Пушкіна і “Почесні”: голова облради прокоментувала рішення сесії
На сесії Харківської облради, яка відбулася 3 грудня у режимі відеоконференції, підтримали усі 43 рішення, які виносились на пленарне засідання. У ньому взяли участь 89 депутатів, повідомила у Facebook голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.
За її словами, депутати схвалили програму від ХОВА та виділили 300 мільйонів гривень на дофінансування деокупованих громад. Як пояснила Єгорова-Луценко, бюджети цих ОТГ майже порожні, багато розкрадено та зруйновано.
“Гроші підуть на зарплати людям, купівлю необхідної техніки для роботи тощо”, – написала вона.
Голова облради прокоментувала позбавлення звання “Почесний громадянин Харківської області” Ігоря Райніна та Володимира Святаша.
“По суті, не перше, і не останнє рішення такого плану. Члени експертної ради не раз налогошували, що список “Почесних” буде переглядатися”, – заявила Єгорова-Луценко.
Питання перейменування театру Пушкіна в Харкові, наголосила чиновниця, має бути закрите до кінця року. Нагадаємо, що депутати не підтримали винесення такого проєкту рішення на сьогоднішню сесію.
“Дала доручення профільним комісіям запросити до обговорення громадськість, працівників закладу, і рекомендувала провести зустріч саме в стінах театру. Не можна, звісно, здійснювати вплив. Але рішення має бути затверджене правильне: без “російського” і без “Пушкіна”. Це моя особиста думка”, – наголосила вона.
Депутати також ухвалили рішення про вступ Харківщини до Асамблеї європейських регіонів, і серед перспектив – налагодження партнерських відносин із регіонами європейських країн (до складу АЄР входять 300 регіонів з усієї Європи), реалізація проєктів та обмін досвідом.
Крім цього, сьогодні на сесії стало відомо, що Альберт Кононенко, Павло Столбовий та Володимир Святаш (« Блок Кернеса — Успішний Харків!») з 19 жовтня не є депутатами обласної ради «за народною ініціативою». А син Геннадія Кернеса Кирило Кернес, якого 6 жовтня усунули від керівництва фракцією «Блок Кернеса» в облраді, заявив, що взагалі виходить із цієї фракції .
Новини за темою:
Ви читали новину: «Театр Пушкіна і “Почесні”: голова облради прокоментувала рішення сесії»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 18:55;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської облради, яка відбулася 3 грудня у режимі відеоконференції, підтримали усі 43 рішення, які виносились на пленарне засідання. У ньому взяли участь 89 депутатів, повідомила у Facebook голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.".