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Трьох депутатів Харківської облради відкликано “за народною ініціативою”

Політика 15:56   03.12.2022
Елена Нагорная
Трьох депутатів Харківської облради відкликано “за народною ініціативою”

Альберт Кононенко, Павло Столбовий та Володимир Святаш більше не є депутатами Харківської обласної ради, проте рішення про їхнє відкликання не розглядалося на сесії 3 грудня, а було ухвалене “за народною ініціативою”, повідомили кореспонденту МГ ​​”Об’єктив” у пресслужбі облради.

За інформацією пресслужби, на пленарному засіданні голова облради Тетяна Єгорова-Луценко зачитала наступне: “Є повідомлення від голови політичної партії “Блок Кернеса – Успішний Харків!” про відкликання депутатів Харківської обласної ради VIII скликання Кононенка Альберта Васильовича, Столбового Павла Івановича та Святаша Володимира Миколайовича за народною ініціативою, з 19 жовтня”.

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Нагадаємо, що зазначених депутатів було виключено з фракції “Блок Кернеса” в облраді ще 6 жовтня. Альберт Кононенко 3 грудня  заявив, що його не допустили до сесії, а пізніше взагалі видалили з відеоконференції.

Як повідомлялося раніше, Володимира Святаша (батько екснардепа Дмитра Святаша, який, за даними українських силовиків, ховається в РФ і якого Кремль готував як потенційного гауляйтера Слобожанщини)  хочуть позбавити звання «Почесний громадянин Харківської області» .

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 15:56;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Альберт Кононенко, Павло Столбовий та Володимир Святаш більше не є депутатами Харківської обласної ради, проте рішення про їхнє відкликання не розглядалося на сесії 3 грудня, а було ухвалене “за народною ініціативою”, повідомили кореспонденту МГ ​​”Об’єктив” у пресслужбі облради.".