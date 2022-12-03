Трьох депутатів Харківської облради відкликано “за народною ініціативою”
Альберт Кононенко, Павло Столбовий та Володимир Святаш більше не є депутатами Харківської обласної ради, проте рішення про їхнє відкликання не розглядалося на сесії 3 грудня, а було ухвалене “за народною ініціативою”, повідомили кореспонденту МГ ”Об’єктив” у пресслужбі облради.
За інформацією пресслужби, на пленарному засіданні голова облради Тетяна Єгорова-Луценко зачитала наступне: “Є повідомлення від голови політичної партії “Блок Кернеса – Успішний Харків!” про відкликання депутатів Харківської обласної ради VIII скликання Кононенка Альберта Васильовича, Столбового Павла Івановича та Святаша Володимира Миколайовича за народною ініціативою, з 19 жовтня”.
Читайте також: «Наші шляхи розійшлися»: син Кернеса вийшов із Блоку Кернесу в облраді (відео)
Нагадаємо, що зазначених депутатів було виключено з фракції “Блок Кернеса” в облраді ще 6 жовтня. Альберт Кононенко 3 грудня заявив, що його не допустили до сесії, а пізніше взагалі видалили з відеоконференції.
Як повідомлялося раніше, Володимира Святаша (батько екснардепа Дмитра Святаша, який, за даними українських силовиків, ховається в РФ і якого Кремль готував як потенційного гауляйтера Слобожанщини) хочуть позбавити звання «Почесний громадянин Харківської області» .
Новини за темою:
Ви читали новину: «Трьох депутатів Харківської облради відкликано “за народною ініціативою”»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 15:56;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Альберт Кононенко, Павло Столбовий та Володимир Святаш більше не є депутатами Харківської обласної ради, проте рішення про їхнє відкликання не розглядалося на сесії 3 грудня, а було ухвалене “за народною ініціативою”, повідомили кореспонденту МГ ”Об’єктив” у пресслужбі облради.".