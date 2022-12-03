Трьох депутатів Харківської облради відкликано “за народною ініціативою”

Альберт Кононенко, Павло Столбовий та Володимир Святаш більше не є депутатами Харківської обласної ради, проте рішення про їхнє відкликання не розглядалося на сесії 3 грудня, а було ухвалене “за народною ініціативою”, повідомили кореспонденту МГ ​​”Об’єктив” у пресслужбі облради.

За інформацією пресслужби, на пленарному засіданні голова облради Тетяна Єгорова-Луценко зачитала наступне: “Є повідомлення від голови політичної партії “Блок Кернеса – Успішний Харків!” про відкликання депутатів Харківської обласної ради VIII скликання Кононенка Альберта Васильовича, Столбового Павла Івановича та Святаша Володимира Миколайовича за народною ініціативою, з 19 жовтня”.

Нагадаємо, що зазначених депутатів було виключено з фракції “Блок Кернеса” в облраді ще 6 жовтня. Альберт Кононенко 3 грудня заявив, що його не допустили до сесії, а пізніше взагалі видалили з відеоконференції.

Як повідомлялося раніше, Володимира Святаша (батько екснардепа Дмитра Святаша, який, за даними українських силовиків, ховається в РФ і якого Кремль готував як потенційного гауляйтера Слобожанщини) хочуть позбавити звання «Почесний громадянин Харківської області» .