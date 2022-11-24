Райніна і Святаша хочуть позбавити звання “Почесний громадянин Харківщини”

Депутатів Харківської облради Ігоря Райніна та Володимира Святаша хочуть позбавити звання “Почесний громадянин Харківської області” – за “антиукраїнські та колаборантські погляди”.

Це питання розглянули на профільній комісії Харківської облради та ухвалили: підготувати відповідний проєкт рішення та винести його на сесію, на розгляд депутатів, повідомляють у пресслужбі облради.

Також Райніна та Святаша планують позбавити стипендій, які вони одержують як “Почесні громадяни”. Але це має бути окреме рішення.

“Стипендія може призначатись, не призначатись, та не виплачуватись, якщо вона вже призначена. А якщо “Громадянин Харківської області” своєю поведінкою або вчинками дискредитує себе перед громадою області та державою, а також діями або бездіяльністю сприяє роз’єднанню нації та порушенню територіальної цілісності України, то це може бути підставою для позбавлення його почесного звання”, – зазначили у пресслужбі.

Володимир Святаш (батько екснардепа Дмитра Святаша, який, за даними українських силовиків, ховається в РФ і якого Кремль готував як потенційного гауляйтера Слобожанщини) входив до фракції “Блок Кернеса – Успішний Харків” в облраді. На початку жовтня Святаша-старшого виключили із цієї фракції.



На фото – Володимир Святаш

У травні у Харківській облраді було ліквідовано фракцію “ОП-ЗЖ”. Ексглава Адміністрації президента, колишній керівник Харківської ОДА Ігор Райнін був одним із низки депутатів, який сам заявив про вихід із неї.

Звання “Почесний громадянин Харківської області” було надано Ігорю Райніну 6 грудня 2018 року, Володимиру Святашу – 27 лютого 2020 року.