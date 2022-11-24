Райнина и Святаша хотят лишить звания «Почетный гражданин Харьковской области»

Депутатов Харьковского облсовета Игоря Райнина и Владимира Святаша хотят лишить звания «Почетный гражданин Харьковской области» — за «антиукраинские и коллаборантские взгляды».

Этот вопрос рассмотрели на профильной комиссии Харьковского облсовета и постановили: подготовить соответствующий проект решения и вынести его на сессию, на рассмотрение депутатов, сообщают в пресс-службе облсовета.

Также Райнина и Святаша планируют лишить стипендий, которые они получают как «Почетные граждане». Но это должно быть отдельное решение.

«Стипендия может назначаться, не назначаться, и не выплачиваться, если она уже назначена. А если «Гражданин Харьковской области» своим поведением или поступками дискредитирует себя перед громадой области и государством, а также действиями или бездействием способствует разъединению нации и нарушению территориальной целостности Украины, то это может быть основанием для лишения его почетного звания», — отметили в пресс-службе.

Владимир Святаш (отец экс-нардепа Дмитрия Святаша, который по данным украинских силовиков скрывается в РФ и которого Кремль готовил как потенциального гауляйтера Слобожанщины) входил во фракцию «Блок Кернеса — Успешный Харьков» в облсовете. В начале октября Святаша-старшего исключили из этой фракции.



На фото — Владимир Святаш

В мае в Харьковском облсовете была ликвидирована фракция «ОП-ЗЖ». Экс-глава Администрации президента, бывший руководитель Харьковской ОГА Игорь Райнин был одним из ряда депутатов, который сам заявил о выходе из нее.

Звание «Почетный гражданин Харьковской области» было присвоено Игорю Райнину 6 декабря 2018 года, Владимиру Святашу — 27 февраля 2020 года.