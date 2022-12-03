Виключений із “Блоку Кернеса” депутат заявив, що його не допустили до сесії
Виключений із фракції “Блок Кернеса – Успішний Харків” депутат Альберт Кононенко заявив, що його не допустили до сесії Харківської облради, яка відбувається онлайн, а згодом взагалі видалили з відеоконференції.
“Передзвонив співробітник облради: мовляв, неоднозначна юридична ситуація. Від партії “Успішний Харків” надійшов лист і ми поки не припустимо Вас до участі у сесії”, – переказав повідомлення представника облради Кононенко, передає “Думка” .
За інформацією видання, депутати облради Павло Столбовий та Володимир Святаш, яких 6 жовтня разом із Кононенком виключили з фракції “Блок Кернеса” , до відеоконференції навіть не підключалися.
Фото: Альберт Кононенко
Раніше депутатка облради Галина Куц повідомила, що на сесії не підтримали внесення до порядку денного питання щодо перейменування театру Пушкіна у Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 12:31;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виключений із фракції “Блок Кернеса – Успішний Харків” депутат Альберт Кононенко заявив, що його не допустили до сесії Харківської облради, яка відбувається онлайн, а згодом взагалі видалили з відеоконференції.".