Виключений із “Блоку Кернеса” депутат заявив, що його не допустили до сесії

Виключений із фракції “Блок Кернеса – Успішний Харків” депутат Альберт Кононенко заявив, що його не допустили до сесії Харківської облради, яка відбувається онлайн, а згодом взагалі видалили з відеоконференції.

“Передзвонив співробітник облради: мовляв, неоднозначна юридична ситуація. Від партії “Успішний Харків” надійшов лист і ми поки не припустимо Вас до участі у сесії”, – переказав повідомлення представника облради Кононенко, передає “Думка” .

За інформацією видання, депутати облради Павло Столбовий та Володимир Святаш, яких 6 жовтня разом із Кононенком виключили з фракції “Блок Кернеса” , до відеоконференції навіть не підключалися.



Фото: Альберт Кононенко

Раніше депутатка облради Галина Куц повідомила, що на сесії не підтримали внесення до порядку денного питання щодо перейменування театру Пушкіна у Харкові.