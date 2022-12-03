Исключенный из «Блока Кернеса» депутат заявил, что его не допустили к сессии

Исключенный из фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков» депутат Альберт Кононенко заявил, что его не допустили к сессии Харьковского облсовета, которая проходит онлайн, а позже вообще удалили из видеоконференции.

«Перезвонил сотрудник облсовета: мол, неоднозначная юридическая ситуация. От партии «Успешный Харьков» поступило письмо и мы пока не допустим Вас к участию в сессии», — пересказал сообщение представителя облсовета Кононенко, передает «Думка».

По информации издания, депутаты облсовета Павел Столбовой и Владимир Святаш, которых 6 октября вместе с Кононенко исключили из фракции «Блок Кернеса», к видеоконференции даже не подключались.



Фото: Альберт Кононенко

Ранее депутат облсовета Галина Куц сообщила, что на сесии не поддержали внесение в повестку дня вопроса о переименовании театра Пушкина в Харькове.