Исключенный из «Блока Кернеса» депутат заявил, что его не допустили к сессии
Исключенный из фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков» депутат Альберт Кононенко заявил, что его не допустили к сессии Харьковского облсовета, которая проходит онлайн, а позже вообще удалили из видеоконференции.
«Перезвонил сотрудник облсовета: мол, неоднозначная юридическая ситуация. От партии «Успешный Харьков» поступило письмо и мы пока не допустим Вас к участию в сессии», — пересказал сообщение представителя облсовета Кононенко, передает «Думка».
По информации издания, депутаты облсовета Павел Столбовой и Владимир Святаш, которых 6 октября вместе с Кононенко исключили из фракции «Блок Кернеса», к видеоконференции даже не подключались.
Фото: Альберт Кононенко
Ранее депутат облсовета Галина Куц сообщила, что на сесии не поддержали внесение в повестку дня вопроса о переименовании театра Пушкина в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 12:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исключенный из фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков» депутат Альберт Кононенко заявил, что его не допустили к сессии Харьковского облсовета, которая проходит онлайн, а позже вообще удалили из видеоконференции.".