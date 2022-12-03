Live
  • Суббота 03.12.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🔴

Сессия облсовета в Харькове: депутаты отказались переименовывать театр Пушкина

Культура 11:50   03.12.2022
Елена Нагорная
Сессия облсовета в Харькове: депутаты отказались переименовывать театр Пушкина Фото: Галина Куц

Депутаты Харьковского облсовета на сессии, которая проходит онлайн, не поддержали внесение в повестку дня вопроса о переименовании театра Пушкина в Харькове.

Об этом сообщила в Facebook депутат облсовета Галина Куц («Европейская солидарность»).

«Только что наша фракция вносила в повестку вопрос переименования театра Пушкина, так как его почему-то не внесли и давали нам очень хитроумные объяснения, почему так произошло. Хотя профильная комиссия 1 декабря это переименование поддержала (чтобы без «русского», и без «Пушкина»). Для внесения в повестку надо было 45 голосов, а проголосовало всего 27 депутатов. Все остальные, видимо, мыслят категориями «русского мира», — написала депутат.

В то же время волонтерская инициатива «Мова. Харків» со ссылкой на главу облсовета Татьяну Егорову-Луценко сообщает, что вопрос переименования театра Пушкина вынесут на общественные слушания.

Читайте также: Была Пушкинская, станет Бандеры: 22 улицы переименовывают в Изюме (список)

Напомним, что сессию Харьковского облсовета должны были провести 1 декабря, но отменили. По версии пресс-службы облсовета, по техническим причинам. Однако была и другая версия – нежелание части депутатов голосовать за дискуссионные идеологические вопросы, в частности, переименование театра им. Пушкина в Харькове и перечень Почетных граждан Харьковской области.

Читайте также: Думаю, проголосуют — Терехов о лишении Райнина и Святаша почетного гражданства

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

12:31
Исключенный из «Блока Кернеса» депутат заявил, что его не допустили к сессии
11:19
Была Пушкинская, станет Бандеры: 22 улицы переименовывают в Изюме (список)
10:52
Как сегодня будут отключать свет в Харькове и области, рассказали в облэнерго
10:23
Избили, вывезли в посадку и прострелили ноги: в Харькове задержали бандитов
09:40
За сутки — один пострадавший, по Купянску нанесен ракетный удар — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сессия облсовета в Харькове: депутаты отказались переименовывать театр Пушкина»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 11:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского облсовета на сессии, которая проходит онлайн, не поддержали внесение в повестку дня вопроса о переименовании театра Пушкина в Харькове.".