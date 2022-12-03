Сессия облсовета в Харькове: депутаты отказались переименовывать театр Пушкина

Депутаты Харьковского облсовета на сессии, которая проходит онлайн, не поддержали внесение в повестку дня вопроса о переименовании театра Пушкина в Харькове.

Об этом сообщила в Facebook депутат облсовета Галина Куц («Европейская солидарность»).

«Только что наша фракция вносила в повестку вопрос переименования театра Пушкина, так как его почему-то не внесли и давали нам очень хитроумные объяснения, почему так произошло. Хотя профильная комиссия 1 декабря это переименование поддержала (чтобы без «русского», и без «Пушкина»). Для внесения в повестку надо было 45 голосов, а проголосовало всего 27 депутатов. Все остальные, видимо, мыслят категориями «русского мира», — написала депутат.

В то же время волонтерская инициатива «Мова. Харків» со ссылкой на главу облсовета Татьяну Егорову-Луценко сообщает, что вопрос переименования театра Пушкина вынесут на общественные слушания.

Напомним, что сессию Харьковского облсовета должны были провести 1 декабря, но отменили. По версии пресс-службы облсовета, по техническим причинам. Однако была и другая версия – нежелание части депутатов голосовать за дискуссионные идеологические вопросы, в частности, переименование театра им. Пушкина в Харькове и перечень Почетных граждан Харьковской области.