В Харьковском облсовете назвали дату, когда состоится сессия
Заседание XIII сессии Харьковского областного совета состоится 3 декабря.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.
«Пленарное заседание XIII сессии Харьковского областного совета перенесено на субботу, 3 декабря 2022 года», – говорится в сообщении.
Напомним, 1 декабря сессию облсовета отменили. По информации депутатов, на сессии не было кворума для открытия заседания. По официальной версии прессслужбы «пленарное заседание сессии областного совета не началось по техническим причинам — отсутствие электрической энергии и стабильного интернета для видеоконференции».
Однако есть и другая версия – нежелание части депутатов голосовать за дискуссионные идеологические вопросы. В частности – переименование театра им. Пушкина в Харькове и перечень Почетных граждан Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 17:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заседание XIII сессии Харьковского областного совета состоится 3 декабря.".