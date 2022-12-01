В Харьковском облсовете назвали дату, когда состоится сессия

Заседание XIII сессии Харьковского областного совета состоится 3 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

«Пленарное заседание XIII сессии Харьковского областного совета перенесено на субботу, 3 декабря 2022 года», – говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря сессию облсовета отменили. По информации депутатов, на сессии не было кворума для открытия заседания. По официальной версии прессслужбы «пленарное заседание сессии областного совета не началось по техническим причинам — отсутствие электрической энергии и стабильного интернета для видеоконференции».

Однако есть и другая версия – нежелание части депутатов голосовать за дискуссионные идеологические вопросы. В частности – переименование театра им. Пушкина в Харькове и перечень Почетных граждан Харьковской области.