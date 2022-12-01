В Харківській обраді назвали дату, коли відбудеться сесія
Засідання ХІІІ сесії Харківської обласної ради відбудеться 3 грудня.
Про це повідомила пресслужба Харківської облради.
«Пленарне засідання XIII сесії Харківської обласної ради перенесено на суботу, 3 грудня 2022 року», – зазначено в повідомлені.
Нагадаємо, 1 грудня сесію облради відмінили. За інформацією депутатів, на сесії не було кворуму для відкриття засідання. За офіційною версією пресслужби “пленарне засідання сесії обласної ради не почалося через технічні причини – відсутність електричної енергії та стабільного інтернету для відеоконференції”.
Проте є й інша версія – небажання частини депутатів голосувати за “дискусійні” ідеологічні питання. Зокрема – перейменування театру ім. Пушкіна у Харкові та список Почесних громадян Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 17:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засідання ХІІІ сесії Харківської обласної ради відбудеться 3 грудня.".