В Харківській обраді назвали дату, коли відбудеться сесія

Засідання ХІІІ сесії Харківської обласної ради відбудеться 3 грудня.

Про це повідомила пресслужба Харківської облради.

«Пленарне засідання XIII сесії Харківської обласної ради перенесено на суботу, 3 грудня 2022 року», – зазначено в повідомлені.

Нагадаємо, 1 грудня сесію облради відмінили. За інформацією депутатів, на сесії не було кворуму для відкриття засідання. За офіційною версією пресслужби “пленарне засідання сесії обласної ради не почалося через технічні причини – відсутність електричної енергії та стабільного інтернету для відеоконференції”.

Проте є й інша версія – небажання частини депутатів голосувати за “дискусійні” ідеологічні питання. Зокрема – перейменування театру ім. Пушкіна у Харкові та список Почесних громадян Харківської області.