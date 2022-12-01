Live
  • Четвер 01.12.2022
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.92
    • 🟢

“Де завжди є світло”. Харківська облрада шукає нове приміщення для сесій

Політика 15:46   01.12.2022
Оксана Якушко
“Де завжди є світло”. Харківська облрада шукає нове приміщення для сесій

Голова Харківської обласної ради Тетяна-Єгорова Луценко заявила, що сесію перенесли через відсутність інтернету.

Тетяна-Єгорова Луценко у відео на своїй сторінці Facebook заявила , що сесію облради перенесли через технічні проблеми.

За словами голови облради, сьогодні вранці перед сесією 97 депутатів підтвердили свою присутність.
Але через відсутність світла та інтернету не змогли підключити систему для голосування. Тому запропонували перенести сесію на іншу дату.

Поки Тетяна-Єгорова Луценко хоче знайти приміщення, “де завжди буде світло та інтернет”, і провести сесію у ньому.

І нагадала, що обрана облрада з перших днів війни була взірцем злагодженості.

Читайте також: Сесію Харківської облради перенесли (оновлено)

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

14:22
Заповнити форму. Як дізнатися у Харкові, коли знову вимкнуть світло
13:37
У Харкові в Салтівському районі почали видавати гарячі обіди
13:05
Де на Харківщині під Чугуєвом вже дали світло і воду, а де ще мають – ХОВА
12:12
16 ударів сокирою: суд засудив квартиронаймача, який убив господарку житла
11:34
Сесію Харківської облради перенесли (оновлено)

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Де завжди є світло”. Харківська облрада шукає нове приміщення для сесій»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 15:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської обласної ради Тетяна-Єгорова Луценко заявила, що сесію перенесли через відсутність інтернету.".