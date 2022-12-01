“Де завжди є світло”. Харківська облрада шукає нове приміщення для сесій
Голова Харківської обласної ради Тетяна-Єгорова Луценко заявила, що сесію перенесли через відсутність інтернету.
Тетяна-Єгорова Луценко у відео на своїй сторінці Facebook заявила , що сесію облради перенесли через технічні проблеми.
За словами голови облради, сьогодні вранці перед сесією 97 депутатів підтвердили свою присутність.
Але через відсутність світла та інтернету не змогли підключити систему для голосування. Тому запропонували перенести сесію на іншу дату.
Поки Тетяна-Єгорова Луценко хоче знайти приміщення, “де завжди буде світло та інтернет”, і провести сесію у ньому.
І нагадала, що обрана облрада з перших днів війни була взірцем злагодженості.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 15:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської обласної ради Тетяна-Єгорова Луценко заявила, що сесію перенесли через відсутність інтернету.".