«Где всегда есть свет». Харьковский облсовет ищет новое помещение для сессий

Глава Харьковского областного совета Татьяна-Егорова Луценко заявила, что сессию перенесли из-за отсутствия интернета.

Татьяна-Егорова Луценко в видео на своей странице Facebook заявила, что сессию облсовета перенесли из-за технических проблем.

По словам председателя облсовета, сегодня утром перед сессией 97 депутатов подтвердили свое присутствие.

Но из-за отсутствия света и интернета не смогли подключить систему для голосования. Потому предложили перенести сессию на другую дату.

Пока Татьяна-Егорова Луценко хочет найти помещение, «где всегда будет свет и интернет», и провести сессию в нем.

И напомнила, что избранный облсовет с первых дней войны был образцом слаженности.