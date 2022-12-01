«Где всегда есть свет». Харьковский облсовет ищет новое помещение для сессий
Глава Харьковского областного совета Татьяна-Егорова Луценко заявила, что сессию перенесли из-за отсутствия интернета.
Татьяна-Егорова Луценко в видео на своей странице Facebook заявила, что сессию облсовета перенесли из-за технических проблем.
По словам председателя облсовета, сегодня утром перед сессией 97 депутатов подтвердили свое присутствие.
Но из-за отсутствия света и интернета не смогли подключить систему для голосования. Потому предложили перенести сессию на другую дату.
Пока Татьяна-Егорова Луценко хочет найти помещение, «где всегда будет свет и интернет», и провести сессию в нем.
И напомнила, что избранный облсовет с первых дней войны был образцом слаженности.
Читайте также: Сессию Харьковского облсовета перенесли (обновлено)
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Где всегда есть свет». Харьковский облсовет ищет новое помещение для сессий»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 15:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского областного совета Татьяна-Егорова Луценко заявила, что сессию перенесли из-за отсутствия интернета.".