Live
  • Четверг 01.12.2022
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.92
    • 🟢

«Где всегда есть свет». Харьковский облсовет ищет новое помещение для сессий

Общество 15:46   01.12.2022
Оксана Якушко
«Где всегда есть свет». Харьковский облсовет ищет новое помещение для сессий

Глава Харьковского областного совета Татьяна-Егорова Луценко заявила, что сессию перенесли из-за отсутствия интернета.

Татьяна-Егорова Луценко в видео на своей странице Facebook заявила, что сессию облсовета перенесли из-за технических проблем.

По словам председателя облсовета, сегодня утром перед сессией 97 депутатов подтвердили свое присутствие.
Но из-за отсутствия света и интернета не смогли подключить систему для голосования. Потому предложили перенести сессию на другую дату.

Пока Татьяна-Егорова Луценко хочет найти помещение, «где всегда будет свет и интернет», и провести сессию в нем.

И напомнила, что избранный облсовет с первых дней войны был образцом слаженности.

Читайте также: Сессию Харьковского облсовета перенесли (обновлено)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:22
Заполнить форму. Как узнать в Харькове, когда снова выключат свет
13:37
В Харькове в Салтовском районе начали выдавать горячие обеды
13:05
Где на Харьковщине под Чугуевом уже давали свет и воду, и где нет — ХОВА
12:12
16 ударов топором: суд приговорил квартиросъемщика, убившего хозяйку жилья
11:34
Сессию Харьковского облсовета перенесли (обновлено)

  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Где всегда есть свет». Харьковский облсовет ищет новое помещение для сессий»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 15:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского областного совета Татьяна-Егорова Луценко заявила, что сессию перенесли из-за отсутствия интернета.".