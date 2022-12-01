Сессию Харьковского облсовета перенесли (обновлено)

Сессию Харьковского облсовета, назначенную на 1 декабря, перенесли «по техническим причинам».

Эту информацию МГ «Объектив» подтвердил спикер Харьковского облсовета Павел Пешков.

По информации депутатов облсовета, на сессии не было кворума для открытия заседания. По официальной версии — многие депутаты не могли присоединиться из-за неполадок с интернетом.

Однако есть и другая версия — нежелание части депутатов голосовать за «дискуссионные» идеологческие вопросы. В частности — переименование театра им. Пушкина в Харькове и список Почетных граджан Харьковской области.

Такую версию, в частности высказала депутат облсовета Галина Куц.

По информации нашего источника в облсовете, к сессии почти полным составом не присоединилась фракция «Блока Кернеса — Успешный Харьков», включая двух заместителей председателя облсовета — Валерию Мураеву и Татьяну Биловол.