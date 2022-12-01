Сессию Харьковского облсовета перенесли (обновлено)
Сессию Харьковского облсовета, назначенную на 1 декабря, перенесли «по техническим причинам».
Эту информацию МГ «Объектив» подтвердил спикер Харьковского облсовета Павел Пешков.
По информации депутатов облсовета, на сессии не было кворума для открытия заседания. По официальной версии — многие депутаты не могли присоединиться из-за неполадок с интернетом.
Однако есть и другая версия — нежелание части депутатов голосовать за «дискуссионные» идеологческие вопросы. В частности — переименование театра им. Пушкина в Харькове и список Почетных граджан Харьковской области.
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Такую версию, в частности высказала депутат облсовета Галина Куц.
По информации нашего источника в облсовете, к сессии почти полным составом не присоединилась фракция «Блока Кернеса — Успешный Харьков», включая двух заместителей председателя облсовета — Валерию Мураеву и Татьяну Биловол.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 11:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сессию Харьковского облсовета, назначенную на 1 декабря, перенесли «по техническим причинам»".