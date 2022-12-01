Сессию Харьковского облсовета срывают — депутат
Фото: facebook Галины Куц
Депутат Харьковского облсовета от «ЕС» Галина Куц заявила о том, что ее коллеги срывают сессию 1 декабря.
«Прямо сейчас срывает пленарное заседание сессии Харьковского областного совета Блок Кернеса «Успешный Харьков», — написала Куц в facebook. — Они просто не регистрируются. Кворума нет поэтому».
Куц считает, что причина действий ее коллег — нежелание «проявить свою позицию по важным вопросам». В частности — относительно переименования театра Пушкина и присвоения статуса Почетного гражданина Харьковской области.
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«Ведь не может быть, чтобы выборочно отключили интернет сегодня именно депутатам этой фракции», — отметила депутат.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 11:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Харьковского облсовета от «ЕС» Галина Куц заявила о том, что ее коллеги срывают сессию 1 декабря".