Сессию Харьковского облсовета срывают — депутат

Депутат Харьковского облсовета от «ЕС» Галина Куц заявила о том, что ее коллеги срывают сессию 1 декабря.

«Прямо сейчас срывает пленарное заседание сессии Харьковского областного совета Блок Кернеса «Успешный Харьков», — написала Куц в facebook. — Они просто не регистрируются. Кворума нет поэтому».

Куц считает, что причина действий ее коллег — нежелание «проявить свою позицию по важным вопросам». В частности — относительно переименования театра Пушкина и присвоения статуса Почетного гражданина Харьковской области.

«Ведь не может быть, чтобы выборочно отключили интернет сегодня именно депутатам этой фракции», — отметила депутат.