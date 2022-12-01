Live
  • Четверг 01.12.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.92
    • 🟢

Сессию Харьковского облсовета срывают — депутат

Политика 11:07   01.12.2022
Оксана Горун
Сессию Харьковского облсовета срывают — депутат Фото: facebook Галины Куц

Депутат Харьковского облсовета от «ЕС» Галина Куц заявила о том, что ее коллеги срывают сессию 1 декабря.

«Прямо сейчас срывает пленарное заседание сессии Харьковского областного совета Блок Кернеса «Успешный Харьков», — написала Куц в facebook. — Они просто не регистрируются. Кворума нет поэтому».

Куц считает, что причина действий ее коллег — нежелание «проявить свою позицию по важным вопросам». В частности — относительно переименования театра Пушкина и присвоения статуса Почетного гражданина Харьковской области.

Читайте также: Пушкин и почетные граждане: на сессии Харьковского облсовета вероятны скандалы

«Ведь не может быть, чтобы выборочно отключили интернет сегодня именно депутатам этой фракции», — отметила депутат.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

22:08
ХАЦ: экс-депутат Харьковского облсовета имеет бизнес в РФ и российский паспорт
15:37
1 декабря на сессии Харьковского облсовета снова переименуют театр Пушкина
20:48
Разрушенный армией РФ музей Сковороды на Харьковщине затянут сеткой
20:22
Райнина и Святаша хотят лишить звания «Почетный гражданин Харьковской области»
22:32
Терехов о дорогах: разговариваю с военными о включении света и переносе блоков

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сессию Харьковского облсовета срывают — депутат»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 11:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Харьковского облсовета от «ЕС» Галина Куц заявила о том, что ее коллеги срывают сессию 1 декабря".