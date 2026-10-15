Новости Харькова — главное 15 октября: как прошла ночь

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07:33

Как прошла ночь на Харьковщине: что летело на регион

В 02:29 Воздушные силы ВСУ сообщили о КАБах, которые враг выпустил на Харьковщину. До этого над регионом кружили БпЛА. В 03:19 в Харьковской области вновь зафиксировали реактивные беспилотники.

После чего дроны начали атаковать преимущественно центральную и западную части Украины.

Утром в 04:40 БпЛА полетели в сторону Харькова. Информации о «прилетах» в городе не было. По состоянию на 07:40 в Харькове и области – без новых сообщений об угрозах.