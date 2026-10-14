Завтра в части Холодногорского района не будет газа – адреса

В Харьковском городском филиале «Газсети» предупреждают, что завтра, 15 октября, временно не будет голубого топлива в части Холодногорского района.

Таким образом, газа не будет в домах по следующим адресам:

ул. Гумилевского, д. 6/2

пер. 1-й Вербный, д. 1 (или пер. 1-й Вербный)

ул. Гмыри, д. 15, 19, 23

пер. 1-й Ягодный, д. 2, 6

пер. Добродецкого, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22

ул. Беловежская, д. 12/47, 13

пер. 2-й Вербный, д. 1, 13, 15

ул. Ташкентская, д. 28

пер. Солоницевский, д. 8, 11, 12

пер. Митинговый пер., д. 4, 41

ул. Переяславская, д. 23, 28/18, 30, 32, 34

ул. Солоницевская, д. 18, 20, 32

ул. Ровенская, д. 11, 31

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.