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Завтра в части Холодногорского района не будет газа – адреса

Общество 09:47   14.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Завтра в части Холодногорского района не будет газа – адреса

В Харьковском городском филиале «Газсети» предупреждают, что завтра, 15 октября, временно не будет голубого топлива в части Холодногорского района.

Таким образом, газа не будет в домах по следующим адресам:

  • ул. Гумилевского, д. 6/2
  • пер. 1-й Вербный, д. 1 (или пер. 1-й Вербный)
  • ул. Гмыри, д. 15, 19, 23
  • пер. 1-й Ягодный, д. 2, 6
  • пер. Добродецкого, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22
  • ул. Беловежская, д. 12/47, 13
  • пер. 2-й Вербный, д. 1, 13, 15
  • ул. Ташкентская, д. 28
  • пер. Солоницевский, д. 8, 11, 12
  • пер. Митинговый пер., д. 4, 41
  • ул. Переяславская, д. 23, 28/18, 30, 32, 34
  • ул. Солоницевская, д. 18, 20, 32
  • ул. Ровенская, д. 11, 31

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 09:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском филиале «Газсети» предупреждают, что завтра, 15 октября, временно не будет голубого топлива в части Холодногорского района.".