Сесію Харківської облради зривають – депутатка
Депутатка Харківської облради від “ЄС” Галина Куц заявила, що її колеги зривають сесію 1 грудня.
“Прямо зараз зриває пленарне засідання сесії Харківської обласної ради Блок Кернеса “Успішний Харків”, – написала Куц у фейсбуці. – Вони просто не реєструються. Кворуму нема через те”.
Куц вважає, що причина дій її колег – небажання “виявити свою позицію щодо важливих питань”. Зокрема – щодо перейменування театру Пушкіна та надання статусу Почесного громадянина Харківської області.
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“Адже не може бути, щоб вибірково відключили інтернет сьогодні саме депутатам цієї фракції”, – наголосила депутатка.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 11:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутатка Харківської облради від “ЄС” Галина Куц заявила, що її колеги зривають сесію 1 грудня".