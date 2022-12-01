Сесію Харківської облради зривають – депутатка

Депутатка Харківської облради від “ЄС” Галина Куц заявила, що її колеги зривають сесію 1 грудня.

“Прямо зараз зриває пленарне засідання сесії Харківської обласної ради Блок Кернеса “Успішний Харків”, – написала Куц у фейсбуці. – Вони просто не реєструються. Кворуму нема через те”.

Куц вважає, що причина дій її колег – небажання “виявити свою позицію щодо важливих питань”. Зокрема – щодо перейменування театру Пушкіна та надання статусу Почесного громадянина Харківської області.

“Адже не може бути, щоб вибірково відключили інтернет сьогодні саме депутатам цієї фракції”, – наголосила депутатка.