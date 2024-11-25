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Сковорода вцілів під час удару по Харкову, а Макаренко і Сухомлинський – ні

Події 19:11   25.11.2024
Олена Нагорна
Сковорода вцілів під час удару по Харкову, а Макаренко і Сухомлинський – ні Фото: Галина Куц/фейсбук

Внаслідок ракетного удару по центру Харкова вранці 25 листопада у головному корпусі педагогічного університету імені Григорія Сковороди розбилися два з трьох віконних вітражів.

Не пережили удару портрети педагогів Антона Макаренка та Василя Сухомлинського, зображення Григорія Сковороди єдине залишилося неушкодженим, розповіла професорка університету Галина Куц.

«Це диво якесь. Сковорода вцілів! Коли у липні 2022 року було зруйновано російським Іскандером найбільший корпус нашого університету на Салтівці, там вцілів пам‘ятник Сковороді. Коли у травні 2022 року було зруйновано російською ракетою музей у Сковородинівці, там теж вцілів пам‘ятник Сковороді. Якось так обнадійливо. Таке враження, що Сковорода захищає нас», – пише Куц.

Нагадаємо, ракетою С-400 вдарили росіяни поряд із ЦНАПом Київського району у центрі Харкова. Вибух пролунав за відсутності повітряної тривоги – о пів на дев’яту ранку. На цей момент співробітники ЦНАПу вже прийшли на роботу. Постраждали 25 людей, з них 14 опинилися у лікарні. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі ЦНАПу отримали пошкодження ще близько 40 споруд та житлових будинків. Щодо ЦНАПу, то мер запевнив, що установа відновить роботу 26 листопада – в іншому місці. За даними пресслужби міськради, на вулиці Свободи працюватиме мобільний ЦНАП.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 19:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по центру Харкова вранці 25 листопада у головному корпусі педагогічного університету імені Григорія Сковороди розбилися два з трьох віконних вітражів.".