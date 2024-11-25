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РФ вдарила КАБами в районі Слатиного, бомби летіли на Харків (доповнюється)

Події 15:52   25.11.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила КАБами в районі Слатиного, бомби летіли на Харків (доповнюється)

Окупанти завдали декілька ударів КАБами в районі селища Слатине на Харківщині.

Доповнено о 15:52. Щонайменше три приватні будинки пошкоджені через удари РФ по селищу Слатине, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«На щастя, поранених немає, але декілька місцевих мешканців отримали гостру реакцію на стрес; госпіталізації ці люди не потребують», – зазначив Задоренко.

15:27. «Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він також попередив: загроза повторних ударів залишається високою.

У Повітряних силах ЗСУ двічі попереджали про ворожий КАБ курсом на Харків – спершу о 15:10, потім о 15:17.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали декілька ударів КАБами в районі селища Слатине на Харківщині.".