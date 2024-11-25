РФ вдарила КАБами в районі Слатиного, бомби летіли на Харків (доповнюється)
Окупанти завдали декілька ударів КАБами в районі селища Слатине на Харківщині.
Доповнено о 15:52. Щонайменше три приватні будинки пошкоджені через удари РФ по селищу Слатине, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«На щастя, поранених немає, але декілька місцевих мешканців отримали гостру реакцію на стрес; госпіталізації ці люди не потребують», – зазначив Задоренко.
15:27. «Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Він також попередив: загроза повторних ударів залишається високою.
У Повітряних силах ЗСУ двічі попереджали про ворожий КАБ курсом на Харків – спершу о 15:10, потім о 15:17.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, КАБ, Слатино;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ вдарила КАБами в районі Слатиного, бомби летіли на Харків (доповнюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали декілька ударів КАБами в районі селища Слатине на Харківщині.".