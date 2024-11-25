РФ ударила КАБами в районе Слатино, бомбы летели на Харьков (дополняется)
Оккупанты нанесли несколько ударов КАБами в районе поселка Слатино на Харьковщине.
Дополнено в 15:52. По меньшей мере, три частных дома повреждены из-за ударов РФ по поселку Слатино, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«К счастью, раненых нет, но несколько местных жителей получили острую реакцию на стресс, в госпитализации эти люди не нуждаются», — отметил Задоренко.
15:27. «Информация о разрушениях и пострадавших выясняется», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Он также предупредил, что угроза повторных ударов остается высокой.
В Воздушных силах ВСУ дважды предупреждали о вражеском КАБ курсом на Харьков – сначала в 15:10, затем в 15:17.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, КАБ, Слатино;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли несколько ударов КАБами в районе поселка Слатино на Харьковщине.".