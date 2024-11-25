РФ ударила КАБами в районе Слатино, бомбы летели на Харьков (дополняется)

Оккупанты нанесли несколько ударов КАБами в районе поселка Слатино на Харьковщине.

Дополнено в 15:52. По меньшей мере, три частных дома повреждены из-за ударов РФ по поселку Слатино, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«К счастью, раненых нет, но несколько местных жителей получили острую реакцию на стресс, в госпитализации эти люди не нуждаются», — отметил Задоренко.

15:27. «Информация о разрушениях и пострадавших выясняется», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он также предупредил, что угроза повторных ударов остается высокой.

В Воздушных силах ВСУ дважды предупреждали о вражеском КАБ курсом на Харьков – сначала в 15:10, затем в 15:17.