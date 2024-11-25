Наслідки ракетного удару по центру Харкова: відео та фото (доповнюється)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура опублікували фотографії з місця “прильоту” по центру Харкова. Постраждав, зокрема, ЦНАП.
Доповнено о 12:05. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала відео з місця ракетного удару по центру Харкова, який стався близько 08:30 ранку 25 листопада.
Доповнено об 11:48. Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову збільшилась до 23, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“14 людей госпіталізовані. Серед них п‘ять пацієнтів у хірургічному відділенні, п‘ять лікуються амбулаторно, двоє направлені на нейрохірургічне лікування. Ще дві людини обстежуються”, – зазначив він.
11:43. “Сьогодні близько 8 години 30 хвилин російські військові завдали удар по центральній частині міста Харкова, а саме по Київському району. Внаслідок удару постраждало адміністративне приміщення щодо надання послуг громадянам. Поранення отримали 19 осіб, з яких шість чоловіків та 13 жінок“, – повідомив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.
Він зазначив, що пошкоджені понад 10 цивільних житлових будинків, чотири адміністративні приміщення, а також п’ять автомобілів. Удар завдавали ракетою С-400.
Нагадаємо, після вибуху, який пролунав на тлі відсутньої повітряної тривоги, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що “прилетіло” по центру Харкова, на місці обстрілу виникла пожежа. Мер Ігор Терехов уточнив, що удару зазнав район щільної житлової забудови. Попередньо, за даними Синєгубова, постраждали 19 людей. Терехов зазначив, що удару в район ЦНАПа завдавали, коли співробітники вже прийшли на роботу.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 12:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фотографії з місця “прильоту” по центру Харкова. Постраждав, зокрема, ЦНАП".