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Наслідки ракетного удару по центру Харкова: відео та фото (доповнюється)

Події 12:05   25.11.2024
Оксана Горун
Наслідки ракетного удару по центру Харкова: відео та фото (доповнюється) Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура опублікували фотографії з місця “прильоту” по центру Харкова. Постраждав, зокрема, ЦНАП.

Доповнено о 12:05. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала відео з місця ракетного удару по центру Харкова, який стався близько 08:30 ранку 25 листопада.

Доповнено об 11:48. Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову збільшилась до 23, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“14 людей госпіталізовані. Серед них п‘ять пацієнтів у хірургічному відділенні, п‘ять лікуються амбулаторно, двоє направлені на нейрохірургічне лікування. Ще дві людини обстежуються”, – зазначив він.

11:43. Сьогодні близько 8 години 30 хвилин російські військові завдали удар по центральній частині міста Харкова, а саме по Київському району. Внаслідок удару постраждало адміністративне приміщення щодо надання послуг громадянам. Поранення отримали 19 осіб, з яких шість чоловіків та 13 жінок“, – повідомив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Він зазначив, що пошкоджені понад 10 цивільних житлових будинків, чотири адміністративні приміщення, а також п’ять автомобілів. Удар завдавали ракетою С-400.

Ракетний удар по Мироносицькій у Харкові 25 листопада 2024
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Нагадаємо, після вибуху, який пролунав на тлі відсутньої повітряної тривоги, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що “прилетіло” по центру Харкова, на місці обстрілу виникла пожежа. Мер Ігор Терехов уточнив, що удару зазнав район щільної житлової забудови. Попередньо, за даними Синєгубова, постраждали 19 людей. Терехов зазначив, що удару в район ЦНАПа завдавали, коли співробітники вже прийшли на роботу.

Ракетний удар по Мироносицькій у Харкові 25 листопада 2024 4
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

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Ракетний удар по Мироносицькій у Харкові 25 листопада 2024 2
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Ракетний удар по Мироносицькій у Харкові 25 листопада 2024 6
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм
Ракетний удар по Мироносицькій у Харкові 25 листопада 2024 7
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм
Ракетний удар по Мироносицькій у Харкові 25 листопада 2024 5
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 12:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фотографії з місця “прильоту” по центру Харкова. Постраждав, зокрема, ЦНАП".