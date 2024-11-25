Вдарили, коли люди прийшли на роботу – Терехов повідомив, що пошкоджений ЦНАП

Мер Ігор Терехов повідомив, що вранці “прилетіло” біля адміністрації Київського району – там знаходився ЦНАП.

“На жаль, на теперішній час ми маємо 19 людей, які постраждали. Тут були працівники нашої адміністрації районної. Крім цього, були адміністратори ЦНАПу, ті, хто прийшли отримати певні послуги. Крім цього, хочу сказати, що, дійсно, дуже постраждала адміністрація Київського району. 41 будинок, попередньо, постраждав – вибиті вікна, дахи, мережі постраждали, зараз працюємо над усунення цього, що накоїв російський агресор“, – сказав мер.

А коментуючи ранковий обстріл, міський голова назвав його “цинічним випадком тероризму”.

“Бо ми розуміємо, щ обув такий час, коли приходили дуже багато людей отримати ці послуги, коли люди прийшли на роботу. Це – цивільна будівля, будівля, де надають послуги містянам“, – наголосив мер.

Відео: ХМР

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 08:30. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, “прилетіло” у центрі Харкова, на місці обстрілу виникла пожежа. Мер Ігор Терехов уточнив, що удар зазнав район щільної житлової забудови. Попередньо, за даними Синєгубова, постраждали 19 людей.