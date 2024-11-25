Вдарили, коли люди прийшли на роботу – Терехов повідомив, що пошкоджений ЦНАП
Мер Ігор Терехов повідомив, що вранці “прилетіло” біля адміністрації Київського району – там знаходився ЦНАП.
“На жаль, на теперішній час ми маємо 19 людей, які постраждали. Тут були працівники нашої адміністрації районної. Крім цього, були адміністратори ЦНАПу, ті, хто прийшли отримати певні послуги. Крім цього, хочу сказати, що, дійсно, дуже постраждала адміністрація Київського району. 41 будинок, попередньо, постраждав – вибиті вікна, дахи, мережі постраждали, зараз працюємо над усунення цього, що накоїв російський агресор“, – сказав мер.
А коментуючи ранковий обстріл, міський голова назвав його “цинічним випадком тероризму”.
“Бо ми розуміємо, щ обув такий час, коли приходили дуже багато людей отримати ці послуги, коли люди прийшли на роботу. Це – цивільна будівля, будівля, де надають послуги містянам“, – наголосив мер.
Відео: ХМР
Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 08:30. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, “прилетіло” у центрі Харкова, на місці обстрілу виникла пожежа. Мер Ігор Терехов уточнив, що удар зазнав район щільної житлової забудови. Попередньо, за даними Синєгубова, постраждали 19 людей.
Читайте також: Не встигли навіть увімкнути тривогу: чим ударили вранці по Харкову – дані ХОВА
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, росіяни, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вдарили, коли люди прийшли на роботу – Терехов повідомив, що пошкоджений ЦНАП»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 11:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив, що вранці “прилетіло” біля адміністрації Київського району – там знаходився ЦНАП.".