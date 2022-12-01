Пушкін та почесні громадяни: на сесії Харківської облради ймовірні скандали

За години, які залишився до старту чергової сесії Харківської облради, депутати все ще не можуть визначитися, голосувати за перейменування театру ім. Пушкіна у Харкові чи ні. Також, за інформацією ЗМІ, немає єдності у питанні почесних громадян області.

Обидва питання викликають “ідеологічні” розбіжності у Харківській облраді. Перший “предмет скандалу” вже давно на поверхні – він пов’язаний із довготривалим перейменуванням театру імені Пушкіна в Харкові. Перша спроба позбавитися слова “російський” і прізвища російського поета в назві театру провалилася у вересні. Проте питання залишилося актуальним – із проханням перейменувати театр до керівництва області звернувся його колектив. Самі співробітники театру хочуть, щоб він носив ім’я Григорія Квітки-Основ’яненка – харків’янина та одного з найвідоміших українських прозаїків і драматургів.

Вихідно на сесії Харківської облради, яка має відбутися онлайн 1 грудня, планували повторно розглянути питання про перейменування театру російської драми ім. Пушкіна в Харкові. Відповідний проєкт рішення сесії опубліковано на сайті облради. Проте прямо напередодні сесії в облраді повідомили: розглядати документ на найближчій сесії не будуть, оскільки постійні профільні комісії облради відповідний проєкт рішення не підтримали.

“Комісії Харківської обласної ради з питань спільної власності та молодіжної політики, культури та спорту не підтримали перейменування театру Пушкіна. В обох більшість у Успішного Харкова та ексОПЗЖ”, – відзначив депутат облради Сергій Жуков.

Його колега Галина Куц, яка активно просуває питання про перейменування театру, увечері 30 листопада поінформувала, що повторно звернулася до керівництва облради з проханням повернути перейменування до порядку денного.

“Щойно я знову надіслала листа голові облради з проханням внести до порядку денного питання перейменування театру Пушкіна. Знову написала, щоб у назві не було ні слова “російська”, ні слова “Пушкіна”. Звичайно, процедура запускається по-новому.

Що ж, біг по колу абсурду продовжується”, – прокоментувала Куц.

За інформацією джерел видання “Думка” у Харківській облраді та ХОВА, приводом для ще одного скандалу та навіть зриву сесії може стати питання присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області”. Частина депутатів заявила про небажання голосувати за всіх запропонованих кандидатів “пакетом”.

“Водночас, у фракції “Блок Кернеса”, схоже, не вистачає голосів за пакетне голосування (у пакеті на присвоєння почесного звання є один із керівників “Блоку Кернеса” Олег Каратуманов). На цьому ґрунті керівництво БК звинуватило інші депутатські групи в тому, що вони не дослухаються думки найбільшої фракції Харківської облради”, – повідомляє видання.

За інформацією інсайдерів, це може призвести до рішення депутатів фракції не реєструватись на сесії, й таким чином вона не відбудеться через відсутність кворуму.

Зазначимо, що склад Харківської облради – набагато неоднорідніший за міськраду. У жодної з фракцій немає “монобільшості”. Найбільша – “Блок Кернеса” (43 депутати). На другому місці – колишня “ОПЗЖ” (за їхніми списками пройшли 28 депутатів). Далі – “Блок Світличної “Разом” (17 депутатів), “Слуга народу” (16 депутатів) та “Європейська солідарність” (11 депутатів). При цьому очолює облраду представниця далеко не найчисленнішої фракції “Слуг” – Тетяна Єгорова-Луценко.