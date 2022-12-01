Пушкин и почетные граждане: на сессии Харьковского облсовета вероятны скандалы

За часы, оставшиеся до старта очередной сессии Харьковского облсовета, депутаты все еще не могут определиться, голосовать за переименование театра им. Пушкина в Харькове или нет. Также, по информации СМИ, нет единства в вопросе почетных граждан области.

Оба вопроса вызывают «идеологические» разногласия в Харьковском облсовете. Первый «предмет скандала» уже давно на поверхности — он связан с долгоиграющим переименованием театра имени Пушкина в Харькове. Первая попытка избавиться от слова «русский» и фамилии российского поэта в названии театра провалилась в сентябре. Однако вопрос остался актуальным — с просьбой переименовать театр к руководству области обратился его коллектив. Сами сотрудники театра хотят, чтобы он носил имя Григория Квитки-Основьяненко — харьковчанина и одного из известнейших украинских прозаиков и драматургов.

Исходно на сессии Харьковского облсовета, которая должна состояться онлайн 1 декабря, планировали повторно рассмотреть вопрос переименования театра русской драмы им. Пушкина в Харькове. Соответствующий проект решения сессии опубликовали на сайте облсовета. Однако прямо на кануне сессии в облсовете сообщили: рассматривать документ на ближайшей сессии не будут, так как постоянные профильные комиссии облсовета соответствующий проект решения не поддержали.

«Комиссии Харьковского областного совета по вопросам общей собственности и молодежной политики, культуры и спорта не поддержали переименование театра Пушкина. У обоих большинство у Успешного Харькова и эксОПЗЖ», — сообщил депутат облсовета Сергей Жуков.

Его коллега Галина Куц, которая активно продвигает вопрос переименования театра, вечером 30 ноября проинформировала, что повторно обратилась к руководству облсовета с просьбой вернуть переименование в повестку.

«Только что я снова отправила письмо главе облсовета с просьбой внести в повестку дня вопрос переименования театра Пушкина. Снова написала, чтобы в названии не было ни слова «русский», ни слова «Пушкина». Конечно, процедура запускается по-новому.

Что ж, бег по кругу абсурда продолжается», — прокомментировала Куц.

По информации источников издания «Думка» в Харьковском облсовете и ХОВА, поводом для еще одного скандала и даже срыва сессии может стать вопрос присвоения звания «Почетный гражданин Харьковской области». Часть депутатов заявила о нежелании голосовать за всех предложенных кандидатов «пакетом».

«В то же время, во фракции «Блок Кернеса», похоже, не хватает голосов за пакетное голосование (в пакете на присвоение почетного звания есть один из руководителей «Блока Кернеса» Олег Каратуманов). На этой почве руководство БК обвинило другие депутатские группы в том, что они не прислушиваются к мнению крупнейшей фракции Харьковского облсовета», — сообщает издание.

По информации инсайдеров, это может привести к решению депутатов фракции не регистрироваться на сессии и таким образом она не состоится из-за отсутствия кворума.

Отметим, что состав Харьковского облсовета — гораздо более неоднородный, чем горсовета. Ни у одной из фракций нет «монобольшинства». Самая крупная — «Блок Кернеса» (43 депутата). На втором месте — бывшая «ОПЗЖ» (по их спискам прошли 28 депутатов). Далее — “Блок Светличной “Вместе” (17 депутатов), «Слуга народа» (16 депутатов) и «Европейская солидарность» (11 депутатов). При этом возглавляет облсовет представитель далеко не самой многочисленной фракции «Слуг» — Татьяна Егорова-Луценко.