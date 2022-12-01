Сесію Харківської облради перенесли (оновлено)
Сесію Харківської облради, призначену на 1 грудня, перенесли “з технічних причин”.
Цю інформацію МГ “Об’єктив” підтвердив речник Харківської облради Павло Пєшков.
За інформацією депутатів облради, на сесії не було кворуму для відкриття засідання. За офіційною версією, багато депутатів не могли приєднатися через неполадки з інтернетом.
Проте є й інша версія – небажання частини депутатів голосувати за “дискусійні” ідеологічні питання. Зокрема – перейменування театру ім. Пушкіна у Харкові та список Почесних громадян Харківської області.
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Таку версію, зокрема, висловила депутатка облради Галина Куц.
За інформацією нашого джерела в облраді, до сесії майже повним складом не долучилася фракція “Блоку Кернеса – Успішний Харків”, включаючи двох заступниць голови облради – Валерію Мураєву та Тетяну Біловол.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 11:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сесію Харківської облради, призначену на 1 грудня, перенесли “з технічних причин”".