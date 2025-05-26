Поженились в красивую дату. Сколько семей создали на Харьковщине 25 мая

25.05.2025 – оказалась популярной датой для заключения брака на Харьковщине. Такая тенденция была и в соседних регионах, сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«Редкая комбинация цифр, встречающаяся раз в столетие – 25.05.2025, привлекла внимание многих пар своей повторяемостью и симметричностью. Влюбленные граждане Украины реализуют свои замыслы, несмотря на опасность, а свадебные залы становятся местом, где традиции пересекаются с обстоятельствами – изящные платья невест подчеркивают мужественную форму своих избранников», — сообщили в управлении.

В общем специалисты Восточной юстиции в воскресенье зарегистрировали около 80 браков. В частности, на Харьковщине – 24.

В Полтавской области создали 27 семей, в Черниговской – 19, в Сумской – 9.