Поженились в красивую дату. Сколько семей создали на Харьковщине 25 мая
25.05.2025 – оказалась популярной датой для заключения брака на Харьковщине. Такая тенденция была и в соседних регионах, сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.
«Редкая комбинация цифр, встречающаяся раз в столетие – 25.05.2025, привлекла внимание многих пар своей повторяемостью и симметричностью. Влюбленные граждане Украины реализуют свои замыслы, несмотря на опасность, а свадебные залы становятся местом, где традиции пересекаются с обстоятельствами – изящные платья невест подчеркивают мужественную форму своих избранников», — сообщили в управлении.
В общем специалисты Восточной юстиции в воскресенье зарегистрировали около 80 браков. В частности, на Харьковщине – 24.
В Полтавской области создали 27 семей, в Черниговской – 19, в Сумской – 9.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: брак, дата, свадьба, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25.05.2025 – оказалась популярной датой для заключения брака на Харьковщине. Такая тенденция была и в соседних регионах".