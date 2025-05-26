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Поженились в красивую дату. Сколько семей создали на Харьковщине 25 мая

Общество 16:19   26.05.2025
Виктория Яковенко
Поженились в красивую дату. Сколько семей создали на Харьковщине 25 мая Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

25.05.2025 – оказалась популярной датой для заключения брака на Харьковщине. Такая тенденция была и в соседних регионах, сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«Редкая комбинация цифр, встречающаяся раз в столетие – 25.05.2025, привлекла внимание многих пар своей повторяемостью и симметричностью. Влюбленные граждане Украины реализуют свои замыслы, несмотря на опасность, а свадебные залы становятся местом, где традиции пересекаются с обстоятельствами – изящные платья невест подчеркивают мужественную форму своих избранников», — сообщили в управлении.

В общем специалисты Восточной юстиции в воскресенье зарегистрировали около 80 браков. В частности, на Харьковщине – 24.

В Полтавской области создали 27 семей, в Черниговской – 19, в Сумской – 9.

свадьбы на Харьковщине
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
свадьбы на Харьковщине
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
свадьбы на Харьковщине
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
свадьбы на Харьковщине
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 16:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25.05.2025 – оказалась популярной датой для заключения брака на Харьковщине. Такая тенденция была и в соседних регионах".