Вместе – 66 лет: харьковские супруги снова сыграли свадьбу (фото)
Семья Бабенко торжественно отметила 66 лет со дня свадьбы.
Как рассказали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции, история семьи Бабенко берет свое начало в Харькове, где будущие супруги еще с детства были рядом: учились в одной школе, жили на одной улице, вместе посещали танцевальный кружок.
Отмечается, что влюбленные даже жениться хотели еще в подростковом возрасте – когда Леониду было 17, а Майе – 18. Однако с уважением к закону ждали совершеннолетия.
«Специалисты Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Харькова Восточной юстиции провели торжественный обряд юбилея свадьбы, вернув пару в воспоминаниях на много лет назад, в тот самый знаковый день, когда официально началась их семейная история», — говорится в сообщении.
У Леонида Ивановича и Майи Петровны есть дочь, внук и трое правнуков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, свадьба, супруги, юбилей;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семья Бабенко торжественно отметила 66 лет со дня свадьбы.".