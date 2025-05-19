Вместе – 66 лет: харьковские супруги снова сыграли свадьбу (фото)

Семья Бабенко торжественно отметила 66 лет со дня свадьбы.

Как рассказали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции, история семьи Бабенко берет свое начало в Харькове, где будущие супруги еще с детства были рядом: учились в одной школе, жили на одной улице, вместе посещали танцевальный кружок.

Отмечается, что влюбленные даже жениться хотели еще в подростковом возрасте – когда Леониду было 17, а Майе – 18. Однако с уважением к закону ждали совершеннолетия.

«Специалисты Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Харькова Восточной юстиции провели торжественный обряд юбилея свадьбы, вернув пару в воспоминаниях на много лет назад, в тот самый знаковый день, когда официально началась их семейная история», — говорится в сообщении.

У Леонида Ивановича и Майи Петровны есть дочь, внук и трое правнуков.