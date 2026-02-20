В Украине на 10 браков приходится семь разводов: статистика на Харьковщине
В 2025 году в Украине зарегистрировали более 165 тысяч браков и 124 тысячи разводов. На Харьковщине поженились 8358 пар.
«Браков увеличилось на 10% за год, в то же время разводов стало меньше на 12%. Сейчас на 10 браков приходится семь разводов. В общем количество браков увеличилось только в трех регионах: Киев, Днепропетровщина и Львовщина», — сообщает ресурс «Опендатабот».
Для сравнения, говорят аналитики, в кризисном 2024 году количество новых и разорванных браков было почти одинаковым, а в 2021 году — 10 браков на шесть разводов.
Преимущественно разводятся украинцы в суде: 98503 случая в прошлом году. Судебных расторжений браков за год уменьшилось на 9%. А вот количество разводов в ЦПАУ сократилось заметнее, на 23%.
Также Опендатабот информирует, что 2773 пары заключили в прошлом году брачные договоры. Это столько же, как и в 2024, однако на треть меньше до 2021 года.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что впервые за пять лет на дорогах стало меньше пьяных водителей, но Харьковщина в антилидерах. В 2025 году в ГУ Нацполиции составили 138 047 протоколов за нетрезвое вождение, сообщает ресурс «Опендатабот».
