Почему украинцы оказываются в долгах? Харьковщина – на втором месте в Украине

По состоянию на начало марта в Едином реестре должников Украины насчитывается более 9,5 млн долгов. За год количество долгов увеличилось более чем на полмиллиона, сообщает ресурс «Опендатабот».

Отмечается, что больше всего долгов традиционно приходится на Днепропетровскую область, где насчитывается 1 052 990 производств. Далее идет Харьковская область — 675 207 производств и Киев — 667 215.

Аналитики отмечают: большинство долгов в Реестре приходится на мужчин — 7,1 млн дел (74% всех записей). На женщин — 2 441 015 производств, что составляет 26%.

«Среди всех определенных категорий больше всего долгов в реестре появилось из-за штрафов за нарушение правил дорожного движения — более 2 млн дел (21%). Еще 20% составляют другие административные правонарушения, не связанные с безопасностью дорожного движения — 1,93 млн случаев. Значительной также остается доля других взысканий в пользу государственного бюджета — различных санкций, платежей и штрафов — 1,65 млн дел (17,3%). Задолженности за коммунальные услуги составляют более 816 тысяч производств, или 8,6% от общего количества. Впрочем, самой большой категорией остаются долги, не отнесенные исполнителями к какой-либо из отдельных категорий: 2,1 млн, или 22% всех записей», — отметили аналитики.