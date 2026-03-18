Почему украинцы оказываются в долгах? Харьковщина – на втором месте в Украине

Общество 14:41   18.03.2026
Виктория Яковенко
Почему украинцы оказываются в долгах? Харьковщина – на втором месте в Украине

По состоянию на начало марта в Едином реестре должников Украины насчитывается более 9,5 млн долгов. За год количество долгов увеличилось более чем на полмиллиона, сообщает ресурс «Опендатабот».

Отмечается, что больше всего долгов традиционно приходится на Днепропетровскую область, где насчитывается 1 052 990 производств. Далее идет Харьковская область — 675 207 производств и Киев — 667 215.

долги украинцев
Инфографика «Опендатабот»

Аналитики отмечают: большинство долгов в Реестре приходится на мужчин — 7,1 млн дел (74% всех записей). На женщин — 2 441 015 производств, что составляет 26%.

«Среди всех определенных категорий больше всего долгов в реестре появилось из-за штрафов за нарушение правил дорожного движения — более 2 млн дел (21%). Еще 20% составляют другие административные правонарушения, не связанные с безопасностью дорожного движения — 1,93 млн случаев. Значительной также остается доля других взысканий в пользу государственного бюджета — различных санкций, платежей и штрафов — 1,65 млн дел (17,3%). Задолженности за коммунальные услуги составляют более 816 тысяч производств, или 8,6% от общего количества. Впрочем, самой большой категорией остаются долги, не отнесенные исполнителями к какой-либо из отдельных категорий: 2,1 млн, или 22% всех записей», — отметили аналитики.

долги украинцев
Инфографика «Опендатабот»

Читайте также: Долги за коммуналку: Харьковщина возглавила антирейтинг (инфографика)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову
Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову
18.03.2026, 11:36
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
18.03.2026, 06:00
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
18.03.2026, 12:22
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
18.03.2026, 14:32
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
18.03.2026, 07:15
Почему украинцы оказываются в долгах? Харьковщина – на втором месте в Украине
Почему украинцы оказываются в долгах? Харьковщина – на втором месте в Украине
18.03.2026, 14:41

Новости по теме:

28.02.2026
ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне
21.02.2026
Четыре года большой войны: провал РФ на Харьковщине – обзор фронта (видео)
20.02.2026
В Украине на 10 браков приходится семь разводов: статистика на Харьковщине
14.02.2026
Без воды и лекарств остались россияне, которые еще находятся в Купянске – ISW
03.02.2026
СОУ восстановили положение в Купянске – DeepState (карта)


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на начало марта в Едином реестре должников Украины насчитывается более 9,5 млн долгов. За год количество долгов увеличилось более чем на полмиллиона".