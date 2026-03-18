Чому українці опиняються у боргах? Харківщина – на другому місці в Україні

Понад 9,5 млн боргів нараховується в Україні у Єдиному реєстрі боржників станом на початок березня. За рік боргів побільшало на понад пів мільйона, інформує ресурс “Опендатабот”.

Зазначається, що найбільше боргів традиційно припадає на Дніпропетровщину, де налічується 1 052 990 проваджень. Далі йдуть Харківська область — 675 207 проваджень та Київ — 667 215.

Аналітики кажуть: переважна більшість боргів у Реєстрі припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень (74% усіх записів). На жінок — 2 441 015 проваджень, що становить 26%.

“Серед всіх визначених категорій найбільше боргів у реєстрі з’явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху — понад 2 млн проваджень (21%). Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, не пов’язані з безпекою дорожнього руху — 1,93 млн випадків. Значною також залишається частка інших стягнень на користь державного бюджету — різних санкцій, платежів і штрафів — 1,65 млн проваджень (17,3%). Борги за комунальні послуги складають понад 816 тисяч проваджень, або 8,6% від загальної кількості. Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій: — тобто проваджень, які не підпадають під окремі визначені категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів”, – зазначили аналітики.