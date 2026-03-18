Чому українці опиняються у боргах? Харківщина – на другому місці в Україні
Понад 9,5 млн боргів нараховується в Україні у Єдиному реєстрі боржників станом на початок березня. За рік боргів побільшало на понад пів мільйона, інформує ресурс “Опендатабот”.
Зазначається, що найбільше боргів традиційно припадає на Дніпропетровщину, де налічується 1 052 990 проваджень. Далі йдуть Харківська область — 675 207 проваджень та Київ — 667 215.
Аналітики кажуть: переважна більшість боргів у Реєстрі припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень (74% усіх записів). На жінок — 2 441 015 проваджень, що становить 26%.
“Серед всіх визначених категорій найбільше боргів у реєстрі з’явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху — понад 2 млн проваджень (21%). Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, не пов’язані з безпекою дорожнього руху — 1,93 млн випадків. Значною також залишається частка інших стягнень на користь державного бюджету — різних санкцій, платежів і штрафів — 1,65 млн проваджень (17,3%). Борги за комунальні послуги складають понад 816 тисяч проваджень, або 8,6% від загальної кількості. Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій: — тобто проваджень, які не підпадають під окремі визначені категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів”, – зазначили аналітики.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аналітики, долги, Опендатабот, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чому українці опиняються у боргах? Харківщина – на другому місці в Україні»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 14:41;