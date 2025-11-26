Борги за комуналку: Харківщина очолила антирейтинг (інфографіка)
Станом на початок листопада в Україні налічується понад 794 тисячі боргів за комунальні послуги, повідомляє «Опендатабот» з посиланням на Єдиний реєстр боржників. Харківська область – на першому місці серед інших областей.
За даними ресурсу, в регіоні налічується 47,9 тисячі боржників. Незначно відстала Дніпропетровщина з 45,4 тис. проваджень. Решта регіонів йдуть з відривом щонайменше втричі: Миколаївщина (11,9 тис.), Полтавщина (11,3 тис.) та Сумщина (8,5 тис.).
«Понад чверть боржників — пенсіонери. Антирекорд за кількістю боргів має 71-річна пенсіонерка з Миколаївщини: 28 проваджень, й усі — за електроенергію», – зазначає «Опендатабот».
У 40% випадків українці боргують за теплопостачання. На другому місці – водопостачання (18%), далі — газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.
Раніше МГ Об’єктив повідомляла, що 431,1 мільйона гривень заборгували роботодавці своїм співробітникам на Харківщині станом на 1 жовтня. Це – третій показник по країні. Інфографіку на основі даних Державної служби статистики підготував проєкт UA War Infographics. Більше боргів перед працівниками лише у Дніпропетровській області (863,6 мільйона гривень) та у Києві (490 мільйонів).
Читайте також: До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: долги, коммуналка, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Борги за комуналку: Харківщина очолила антирейтинг (інфографіка)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 14:22;