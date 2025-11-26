Live

Борги за комуналку: Харківщина очолила антирейтинг (інфографіка)

Суспільство 14:22   26.11.2025
Вікторія Яковенко
Борги за комуналку: Харківщина очолила антирейтинг (інфографіка) Інфографіка “Опендатабот”

Станом на початок листопада в Україні налічується понад 794 тисячі боргів за комунальні послуги, повідомляє «Опендатабот» з посиланням на Єдиний реєстр боржників. Харківська область – на першому місці серед інших областей.

За даними ресурсу, в регіоні налічується 47,9 тисячі боржників. Незначно відстала Дніпропетровщина з 45,4 тис. проваджень. Решта регіонів йдуть з відривом щонайменше втричі: Миколаївщина (11,9 тис.), Полтавщина (11,3 тис.) та Сумщина (8,5 тис.).

«Понад чверть боржників — пенсіонери. Антирекорд за кількістю боргів має 71-річна пенсіонерка з Миколаївщини: 28 проваджень, й усі — за електроенергію», – зазначає «Опендатабот».

У 40% випадків українці боргують за теплопостачання. На другому місці – водопостачання (18%), далі — газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.

Раніше МГ Об’єктив повідомляла, що 431,1 мільйона гривень заборгували роботодавці своїм співробітникам на Харківщині станом на 1 жовтня. Це – третій показник по країні. Інфографіку на основі даних Державної служби статистики підготував проєкт UA War Infographics. Більше боргів перед працівниками лише у Дніпропетровській області (863,6 мільйона гривень) та у Києві (490 мільйонів).

Читайте також: До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Єрмак: мирний план скоротили, коли Зеленський хоче зустрітись з Трампом
Єрмак: мирний план скоротили, коли Зеленський хоче зустрітись з Трампом
26.11.2025, 15:05
Завтра частина Холодногірського району буде без газу – адреси
Завтра частина Холодногірського району буде без газу – адреси
26.11.2025, 11:47
Пожежа у Харкові: ДСНСники врятували чоловіка, чому загорівся дім (фото)
Пожежа у Харкові: ДСНСники врятували чоловіка, чому загорівся дім (фото)
26.11.2025, 12:17
Коли потрібно чистити форсунки?
Коли потрібно чистити форсунки?
26.11.2025, 11:59
До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни
До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни
26.11.2025, 12:36
Новини Харкова – головне 26 листопада: удари по передмістю, відключення світла
Новини Харкова – головне 26 листопада: удари по передмістю, відключення світла
26.11.2025, 14:25

Новини за темою:

24.10.2025
Борги за ТЕЦ на Харківщині: в бюджет повернуть 12 млн грн, подробиці
15.10.2025
Жителі заборгували за тепло 150 млн грн: чи Лозова готова включати котельні
25.09.2025
У великому місті на Харківщині можуть вчасно не ввімкнути опалення
22.08.2025
«Верхівка айсберга»: питання виживання міста на Харківщині підняли в Раді 📹
18.08.2025
Кількість боргів із зарплати на Харківщині назвали аналітики (інфографіка)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Борги за комуналку: Харківщина очолила антирейтинг (інфографіка)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 14:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на початок листопада в Україні налічується понад 794 тисячі боргів за комунальні послуги".