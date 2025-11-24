Live

Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)

Економіка 19:29   24.11.2025
Олена Нагорна
Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)

431,1 мільйона гривень заборгували роботодавці своїм співробітникам на Харківщині станом на 1 жовтня. Це – третій показник по країні.

Інфографіку на основі даних Державної служби статистики підготував проєкт UA War Infographics. Більше боргів перед працівниками лише у Дніпропетровській області (863,6 мільйона гривень) та у Києві (490 мільйонів).

“Дніпропетровська, Харківська область та Київ разом мають майже половину всіх боргів в країні”, – констатували в телеграм-каналі проєкту.

Найбільші зарплатні борги у промисловості – майже 2 мільярди гривень.

Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 60 тисяч

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)
Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)
24.11.2025, 19:29
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 25 листопада — графік
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 25 листопада — графік
24.11.2025, 19:38
Двома сотнями БпЛА, ракетами і КАБами атакували Харківщину за тиждень – деталі
Двома сотнями БпЛА, ракетами і КАБами атакували Харківщину за тиждень – деталі
24.11.2025, 17:34
Водійка в Харкові пропонувала копам 20, а потім 40 тисяч: чим це закінчилося
Водійка в Харкові пропонувала копам 20, а потім 40 тисяч: чим це закінчилося
24.11.2025, 18:02
В ДТП загинув депутат Харківської облради
В ДТП загинув депутат Харківської облради
24.11.2025, 16:17
Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська
Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська
24.11.2025, 18:32

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 19:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "431,1 мільйона гривень заборгували роботодавці своїм співробітникам на Харківщині станом на 1 жовтня. Це – третій показник по країні.".