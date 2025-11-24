Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)
431,1 мільйона гривень заборгували роботодавці своїм співробітникам на Харківщині станом на 1 жовтня. Це – третій показник по країні.
Інфографіку на основі даних Державної служби статистики підготував проєкт UA War Infographics. Більше боргів перед працівниками лише у Дніпропетровській області (863,6 мільйона гривень) та у Києві (490 мільйонів).
“Дніпропетровська, Харківська область та Київ разом мають майже половину всіх боргів в країні”, – констатували в телеграм-каналі проєкту.
Найбільші зарплатні борги у промисловості – майже 2 мільярди гривень.
