Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)

431,1 мільйона гривень заборгували роботодавці своїм співробітникам на Харківщині станом на 1 жовтня. Це – третій показник по країні.

Інфографіку на основі даних Державної служби статистики підготував проєкт UA War Infographics. Більше боргів перед працівниками лише у Дніпропетровській області (863,6 мільйона гривень) та у Києві (490 мільйонів).

“Дніпропетровська, Харківська область та Київ разом мають майже половину всіх боргів в країні”, – констатували в телеграм-каналі проєкту.

Найбільші зарплатні борги у промисловості – майже 2 мільярди гривень.