Харьковщина — в тройке лидеров по зарплатным долгам (инфографика)

Харьков 19:29   24.11.2025
Елена Нагорная
Харьковщина — в тройке лидеров по зарплатным долгам (инфографика)

431,1 миллиона гривен задолжали работодатели своим сотрудникам в Харьковской области по состоянию на 1 октября. Это — третий показатель по стране.

Инфографику на основе данных Государственной службы статистики подготовил проект UA War Infographics. Больше долгов перед работниками только в Днепропетровской области (863,6 миллиона гривен) и в Киеве (490 миллионов).

«Днепропетровская, Харьковская области и Киев вместе имеют почти половину всех долгов в стране», — констатировали в Telegram-канале проекта.

Самые большие зарплатные долги в промышленности — почти 2 миллиарда гривен.

Автор: Елена Нагорная
