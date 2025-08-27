Наполняемость классов в школах Харькова повышают ради зарплат учителей — мэрия

В Харькове пытаются поднять наполняемость классов в школах, чтобы получить большую образовательную субвенцию от государства, что, в свою очередь, позволит выплачивать учителям более высокие надбавки за престижность, рассказала в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

Учителя одного из районов попросили разъяснить, на каком основании в августе школам отказывали в открытии первых классов, если в них набрали менее 20 учеников. Ведь согласно части 2 статьи 12 закона Украины «О полном общем среднем образовании», в классе может быть от пяти детей.

По словам Деменко, положение о дистанционном обучении диктует, что наполняемость класса должна быть не менее 20 учеников.

«Но для сельской местности она может быть на 50% меньше, то есть 10 детей. А для областного центра она может быть на 25% меньше, то есть 15 детей. Я думаю, что это не совсем так, что к вам обращались по поводу 20 детей. У нас есть классы, где у нас есть и 15, и 17, и 18 учеников. Мы анализировали буквально в четверг-пятницу наполняемость классов. Но согласитесь, в областном центре иметь класс, где пять детей, это абсолютно нелогично. Это необоснованная трата бюджетных средств. Например, если три класса по 15 детей сложить вместе — это будет два полноценных класса», – аргументирует руководитель горобразования.

<br />

Она также объяснила, почему департамент действительно борется за большую наполняемость классов — все дело в образовательной субвенции, которую город получает от государства.

«Министерство образования рассчитывает образовательную субвенцию по наполняемости 27,5. То есть имеем 95 тысяч детей. 95 тысяч делится на 27,5 и вычисляется, сколько классов будет финансироваться. То есть чем ниже наполняемость классов, тем меньше образовательной субвенции мы получим. Поэтому мы сейчас и пытаемся поднять наполняемость классов, чтобы размер образовательной субвенции, а значит и заработная плата учителя, была выше. Игорь Терехов уже несколько раз обращался и к министру, и к премьер-министру с вопросом снизить требования к прифронтовым областным центрам по расчетной наполняемости классов. Потому что расчет наполняемости классов для Киева, Львова, Житомира, Сум и Харькова не может быть одинаковым, а у нас он единый. У нас в прошлом учебном году наполняемость классов была 25,5. То есть рассчитывается на 27,5, а у нас 25,5. Что это значит? Это значит, что мы недополучили почти 100 миллионов образовательной субвенции. Это значит, что учителя недополучили зарплату», — рассказала глава департамента.

В частности горсовет на сессии 30 апреля обращался к Кабмину по поводу дополнительного финансирования на зарплаты учителям.

«Если бы Кабмин уменьшил прифронтовым городам расчетную наполняемость, то это была бы дополнительная субвенция. Не дополнительная, а та, которая нам положена. И тогда бы учителя получали большую надбавку за престижность. Она должна быть у всех, но в постановлении Кабмина прописано, что она устанавливается от 5 до 30%. То есть не является нарушением закона 5, 10, 15, 20 и 30%. Но, как бы нам этого ни хотелось, у нас не было возможности платить всем 20-30%, потому что размер субвенции не давал возможности это сделать», — добавила Деменко.