Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями

Проект UA War Infographics опубликовал инфографику о средних зарплатах по регионам Украины.

При ее создании использовались данные Государственной службы статистики. Согласно им, средняя зарплата по Украине составляет 26,5 тысячи гривен, а в Харьковской области — 22 тысячи.

Жители Киева зарабатывают больше всего, в среднем 40,4 тысячи, а жители Черновицкой области — меньше всего, 19,2 тысячи.

Как сообщалось, по состоянию на 11 сентября в Харьковской области были актуальны 3235 вакансий. Рейтинг недели возглавляла вакансия радиотелефониста с зарплатой 120 тысяч гривен. По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.