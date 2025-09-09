Повторно получить 500 тыс. грн на бизнес от государства смогут харьковчане 📹

Анонсированы новые возможности программы «Власна справа». Планируется, что в скором времени предприниматели получат возможность повторно брать грант до 500 тысяч гривен. А для представителей креативных индустрий размер первого гранта поднимут до 1 миллиона гривен.

Об этом МГ «Объектив» рассказал директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков. По его словам, 2 сентября в Киеве состоялся форум, посвященный третьей годовщине программы «Власна справа». В этом мероприятии приняли участие представители прифронтовых регионов. Были представлены новые программы правительства по поддержке этих регионов.

Котуков напомнил, что предприниматели Харьковщины летом 2024 года первыми получили возможность брать гранты до 500 тысяч гривен, когда по всей стране максимум был 250 тысяч. Сейчас во всех прифронтовых регионах сумма увеличена до 500 тысяч. На форуме 2 сентября исполняющая обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная анонсировала новые гранты для креативных индустрий.

«Сегодня все, кто занимается креативными индустриями, это и образование в сфере культуры, и производство ювелирных изделий, и кинопроизводство, и фотодеятельность, много-много разных направлений, могут получить грант до 1 миллиона гривен. То есть программа постепенно развивается, и, соответственно, увеличивается сумма финансирования. В ближайшее время ожидаем также увеличения размеров финансирования на создание одного или двух рабочих мест. Я думаю, что на 100-150 тысяч сумма в большинстве случаев будет увеличена», — прогнозирует Котуков.

Ранее Харьковский областной центр занятости выступил с инициативой, чтобы максимальный размер гранта по «Власній справі» увеличили до 800 тысяч гривен. Чтобы предприниматели могли производить товары, а не предоставлять услуги.

«Мы направили свои предложения по изменениям в законодательство и в Государственную службу занятости, нашему руководству и правительству. Сейчас они обсуждаются», — уточнил Котуков.

Кроме того, он сообщил, что 2 сентября на презентации направлений развития программы «Власна справа» министр экономики Алексей Соболев озвучил, что в ближайшее время правительство поддержит возможность повторного получения гранта. Котуков подчеркнул, что с этой инициативой именно харьковские предприниматели выступили год назад на форуме, организованном Ассоциацией частных работодателей.

«Да, можно будет дополнительно взять еще 500 тысяч, если условия первой программы были выполнены и нет претензий со стороны государства к соответствующему предпринимателю», — уточнил Котуков.

Глава областного центра занятости напомнил, что программа «Власна справа» начала действовать в Харьковской области позже, чем в других регионах, с 1 апреля 2023 года. По всей Украине ее запустили с июня 2022 года. На сегодняшний день Харьковщина входит в тройку лидеров по количеству выданных грантов и на первом месте в Украине по сумме выделенных средств на программу.

Котуков привел статистику: в июне было 142 обстрела Харькова и в то же время было подано 155 заявок на получение грантов по «Власній справі». По мнению директора областного центра занятости, это подтверждает, что предприниматели верят в свое будущее на Харьковщине.

«В 2022 году Харьковскую область покинуло около 300 предприятий. И уже около 300 предприятий создано за эти годы, новых, которые не просто являются инновационными, которые уже экспортируют свою продукцию в разные страны мира», — подчеркнул Котуков.