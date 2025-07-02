Засилье кофеен: каждый второй грант в Харькове бизнес берет на общепит (видео)

В Харькове почти каждый второй участник программы «Власна справа», предусматривающей предоставление предпринимателям грантов до 500 тысяч гривен, берет средства на создание или развитие заведения общественного питания, рассказал журналистам директор областного центра занятости Александр Котуков.

По его информации, с начала действия программы «Власна справа», то есть с 1 апреля 2023 года, на Харьковщине в целом выдали 1234 гранта.

«Если мы говорим о сфере, связанной с общественным питанием, я думаю, что таких проектов не менее 500. Потому что почти каждый второй проект, который подается, это кафе, кофейня, производство шаурмы, доставка, пиццерия… Больше всего среди них кафе, есть производство пирожных, хлебобулочных изделий. Я горжусь, что нашим грантополучателем является владелица кафе KOHANA. Это становится массовым: сегодня взял один владелец кафе, на прошлой неделе пришел другой. Например, Rabbit Coffee, Bricks», — рассказал Котуков.

Много заведений открывается возле домов, продолжил он.

«Это позволяет и бизнесу развиваться, и каждому рядом со своим домом выпить кофе, купить вкусности, товары первой необходимости. Благодаря проекту «Власна справа» мы решаем проблемы и трудоустройства, и предоставления интересных, уникальных услуг в сфере общественного питания. Потому что все кофейни, которые открываются, как правило, имеют какую-то изюминку. Там есть пространство, где кормят котиков, там можно поработать и пообщаться с коллегами. Есть пространства, которые сочетают кафе и чтобы можно было первое и второе съесть», — отметил директор областного центра занятости.

Сейчас Харьковщина и еще ряд областей имеют максимальный в Украине лимит гранта на собственное дело — до 500 тысяч гривен при условии создания двух рабочих мест. Центр занятости предлагает увеличить эту сумму до 800 тысяч.

«Действительно есть потребность у бизнеса, — объясняет Котуков. — Они приходят, говорят, что им нужны деньги на новое оборудование, товары. Если сравнивать то, что было два года назад и сегодня, они существенно дорожают. Увеличение этой суммы знаете, к чему приведет? К тому, что к нам начнут больше обращаться не производители услуг, а производители товаров. Когда мы увеличили до 500 тысяч, к нам начали приходить люди, которые занимаются металлообработкой, производством мебели, полимеров, бутылок пластиковых или упаковки. Больше стало товаров. 250 тысяч — это та сумма, которая позволяет, условно говоря, купить кофемат, обставить кофейню. А за 500 тысяч мы уже можем купить станок, который будет производить что-то интереснее, чем просто булочку».