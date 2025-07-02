Засилля кав’ярень: кожен другий грант у Харкові бізнес бере на заклади (відео)

У Харкові майже кожен другий учасник програми «Власна справа», яка передбачає надання підприємцям грантів до 500 тисяч гривень, бере кошти на створення або розвиток закладу громадського харчування, розповів директор обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

За його інформацією, від початку дії програми “Власна справа”, тобто з 1 квітня 2023 року, на Харківщині загалом видали 1234 гранти.

“Якщо ми говоримо про сферу, пов’язану з громадським харчуванням, я думаю, що таких проєктів щонайменше 500. Тому що майже кожен другий проєкт, який подається, це кафе, кав’ярня, виробництво шаурми, доставка, піцерія… Найбільше серед них кав’ярень, є виробництво тістечок, хлібобулочних виробів. Я пишаюся, що нашим грантоотримувачем є власниця кафе KOHANA. Це стає масовим: сьогодні взяв один власник кав’ярні, на минулому тижні прийшов інший. Наприклад, Rabbit Coffee, Bricks”, – розповів Котуков.

Багато закладів відкривається біля будинків, продовжив він.

“Це дозволяє і бізнесу розвиватися, і кожному поруч зі своїм будинком випити кави, купити смаколиків, товари першої потреби. Завдяки проєкту «Власна справа» ми вирішуємо проблеми і працевлаштування, і надання цікавих, унікальних послуг у сфері громадського харчування. Тому що всі кав’ярні, які відкриваються, як правило, мають якусь родзинку, яка відрізняє їх від інших. Там є простір, де годують котиків, там можна попрацювати і поспілкуватися з колегами. Є простори, які поєднують кав’ярню і щоб можна було перше і друге з’їсти”, – зазначив директор обласного центру зайнятості.

Нині Харківщина та ще низка областей мають максимальний в Україні ліміт гранту на власну справу – до 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць. Центр зайнятості пропонує збільшити цю суму до 800 тисяч.

“Дійсно є потреба у бізнесу, – пояснює Котуков. – Вони приходять, кажуть, що їм потрібні гроші на нове обладнання, товари. Якщо порівнювати те, що було два роки тому і сьогодні, вони істотно дорожчають. Збільшення цієї суми знаєте, до чого призведе? До того, що до нас почнуть більше звертатися не виробники послуг, а виробники товарів. Коли ми збільшили до 500 тисяч, до нас почали приходити люди, які займаються металообробкою, виробництвом меблів, полімерів, пляшок пластикових або упаковки. Більше стало товарів. 250 тисяч – це та сума, яка дозволяє, умовно кажучи, купити кавомат, обставити кав’ярню. А за 500 тисяч ми вже можемо купити верстат, який буде виробляти щось цікавіше, ніж просто булочку”.