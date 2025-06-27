Підземні технопарки хочуть будувати на Харківщині, щоб зберегти бізнес (відео)

Умови створення підземних просторів для бізнесу зараз розробляють на Харківщині, щоб залучити під такі проєкти інвесторів, розповів МГ «Об’єктив» директор обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

“Сьогодні одне з ключових питань, які турбує підприємців, – це питання безпеки, – констатував Котуков. – Щоб розвивати бізнес у будь-якому форматі потрібні простори, які будуть безпечними. Ми будуємо підземні школи? Будуємо. Ми будуємо підземні паркінги? Будуємо. Тому ми сьогодні маємо говорити про інвестиції в побудову підземних просторів для бізнесу. Що це може бути, як це може бути? Над цим механізмом ми зараз працюємо… Ми говоримо зараз про простори, де можна буде розміщувати виробництва. Різні. Для кондитерської промисловості мають бути одні умови, для обробки металу – інші. Але такі простори мають бути створені й на певних умовах підприємці повинні мати можливість туди заходити”.

Зацікавленість в участі в таких проєктах, за словами директора обласного центру зайнятості, висловили декілька міжнародних організацій, зокрема Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

“Знов таки, на певних умовах. Не буду зараз озвучувати. Але те, що разом з адміністрацією ми зараз активно працюємо над формуванням такої ідеї щодо створення таких бізнес-парків, технопарків під землею, я вам кажу точно”, – наголосив Котуков.

З керівництвом Харківської міськради про цю ідею ще не говорили, уточнив директор обласного центру зайнятості.

“Спочатку має хтось виділити гроші або профінансувати ці проєкти. Гроші будуть виділятися під певні умови. Хто, що, як буде відшкодовувати, хто буде сплачувати, хто буде будувати. Ось ми зараз працюємо над умовами для того, щоб залучити гроші. А потім, коли ми будемо розуміти механізми залучення грошей і умови, ми тоді вже будемо звертатися до місцевих органів влади для участі в цих проєктах”, – пояснив Котуков.