Подземные технопарки хотят строить на Харьковщине, чтобы сберечь бизнес

Условия создания подземных пространств для бизнеса разрабатывают сейчас на Харьковщине, чтобы привлечь под такие проекты инвесторов, рассказал МГ «Объектив» директор областного центра занятости Александр Котуков.

«Сегодня один из ключевых вопросов, которые беспокоят предпринимателей, — это вопрос безопасности, — констатировал Котуков. — Чтобы развивать бизнес в любом формате нужны пространства, которые будут безопасными. Мы строим подземные школы? Строим. Мы строим подземные паркинги? Строим. Поэтому мы сегодня должны говорить об инвестициях в построение подземных пространств для бизнеса. Что это может быть, как это может быть? Над этим механизмом мы сейчас работаем… Мы говорим сейчас о пространствах, где можно будет размещать производства. Разные. Для кондитерской промышленности должны быть одни условия, для обработки металла — другие. Но такие пространства должны быть созданы и на определенных условиях предприниматели должны иметь возможность туда заходить».

Заинтересованность в участии в таких проектах, по словам директора областного центра занятости, выразили несколько международных организаций, в частности Программа развития ООН (ПРООН) в Украине.

«Опять же, на определенных условиях. Не буду сейчас озвучивать. Но то, что вместе с администрацией мы сейчас активно работаем над формированием такой идеи по созданию таких бизнес-парков, технопарков под землей, я вам говорю точно», — подчеркнул Котуков.

С руководством Харьковского горсовета об этой идее еще не говорили, уточнил директор областного центра занятости.

«Сначала должен кто-то выделить деньги или профинансировать эти проекты. Деньги будут выделяться под определенные условия. Кто, что, как будет возмещать, кто будет платить, кто будет строить. Вот мы сейчас работаем над условиями для того, чтобы привлечь деньги. А потом, когда мы будем понимать механизмы привлечения денег и условия, мы тогда уже будем обращаться в местные органы власти для участия в этих проектах», — пояснил Котуков.