Повторно отримати 500 тис. грн на бізнес від держави зможуть харків’яни 📹

Анонсовані нові можливості програми «Власна справа». Планується, що незабаром підприємці отримають можливість повторно брати грант до 500 тисяч гривень. А для представників креативних індустрій розміри першого гранту піднімуть до 1 мільйона гривень.

Про це МГ “Об’єктив” розповів директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков. За його словами, 2 вересня у Києві відбувся форум, присвячений третій річниці програми «Власна справа». У цьому заході взяли участь представники прифронтових регіонів. Були представлені нові програми уряду щодо підтримки цих регіонів.

Котуков нагадав, що підприємці Харківщини влітку 2024 року першими отримали можливість брати гранти до 500 тисяч гривень, коли по всій країні максимумом було 250 тисяч. Зараз у всіх прифронтових регіонах сума збільшена до 500 тисяч. На форумі 2 вересня виконувачка обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна анонсувала нові гранти для креативних індустрій.

“Сьогодні всі, хто займається креативними індустріями, це й освіта у сфері культури, і виробництво ювелірних виробів, і кіновидання, і фотодіяльність, багато-багато різних напрямків, можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Тобто програма поступово розвивається, і, відповідно, збільшується сума фінансування. Найближчим часом очікуємо також збільшення розмірів фінансування на створення одного чи двох робочих місць. Я думаю, що на 100-150 тисяч сума найбільшим часом буде збільшена”, – прогнозує Котуков.

Раніше Харківський обласний центр зайнятості виступив з ініціативою, щоби максимальний розмір гранту за «Власною справою» збільшили до 800 тисяч гривень. Щоби підприємці могли виробляти товари, а не лише надавати послуги.

«Ми направили свої пропозиції змін до законодавства і до Державної служби зайнятості, до нашого керівництва і до уряду. Зараз вони обговорюються», — уточнив Котуков.

Крім того, він повідомив, що 2 вересня на презентації напрямків розвитку програми “Власна справа” міністр економіки Олексій Соболєв озвучив, що найближчим часом уряд підтримає можливість повторного отримання гранту. Котуков наголосив, що із цією ініціативою саме харківські підприємці виступили рік тому на форумі, організованому Асоціацією приватних роботодавців.

“Так, можна буде додатково брати ще 500 тисяч, якщо умови першої програми були виконані й немає претензій з боку держави до відповідного підприємця“, – уточнив Котуков.

Голова обласного центру зайнятості нагадав, що програма «Власна справа» почала діяти на Харківщині пізніше, ніж в інших регіонах, з 1 квітня 2023 року. По всій Україні її запустили із червня 2022 року. На сьогодні Харківщина входить до трійки лідерів за кількістю виданих грантів та знаходиться на першому місці в Україні за сумою виділених на програму коштів.

Котуков навів статистику: у червні було 142 обстріли Харкова і водночас було подано 155 заявок на отримання грантів в межах «Власної справи». На думку директора обласного центру зайнятості, це підтверджує, що підприємці вірять у своє майбутнє на Харківщині.

“У 2022 році Харківську область покинуло близько 300 підприємств. І вже близько 300 підприємств створено за ці роки, нових, які не просто є інноваційними, які вже експортують свою продукцію в різні країни світу”, – наголосив Котуков.