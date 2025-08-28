Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
По состоянию на 28 августа в Харьковской области актуальны 3337 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия радиотелефониста с зарплатой в 120 тысяч гривен. Начальника финансового отдела будет иметь 55 тысяч грн, а главный электромеханик – 39700.
Печатник-тиснильщик будет зарабатывать 30 тысяч, механик по ремонту транспорта – 29900, специалист – 26 тысяч, моторист транспортировочных механизмов – 25 тысяч, оперуполномоченный – 21100, рабочий по уходу за животными – 20 тысяч, а переводчик – 19400.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 600 498.
