Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч

Суспільство 14:36   28.08.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч Фото: ХОВА

Станом на 28 серпня у Харківській області актуальні 3337 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія радіотелефоніста із зарплатою 120 тисяч гривень. Начальник фінансового відділу матиме 55 тисяч грн, а головний електромеханік – 39700.

Друкар-тиснильник зароблятиме 30 тисяч, механік з ремонту транспорту – 29900, фахівець – 26 тисяч, моторист транспортувальних механізмів – 25 тисяч, оперуповноважений – 21100, робітник з догляду за тваринами – 20 тисяч, а перекладач – 19400.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.

Читайте також: Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
29 серпня на Харківщині – День жалоби за загиблими в Києві
29 серпня на Харківщині – День жалоби за загиблими в Києві
28.08.2025, 15:29
Десятки поранених і загиблих, зруйновані будинки – нічні “прильоти” в Києві
Десятки поранених і загиблих, зруйновані будинки – нічні “прильоти” в Києві
28.08.2025, 15:05
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч
28.08.2025, 14:36
Новини Харкова — головне 28 серпня: масований обстріл, завтра – жалоба
Новини Харкова — головне 28 серпня: масований обстріл, завтра – жалоба
28.08.2025, 15:35
Чи вдається невеличким групам РФ прорватися у Куп’янськ: коментар Синєгубова
Чи вдається невеличким групам РФ прорватися у Куп’янськ: коментар Синєгубова
28.08.2025, 14:03
Ще одна станція метро в Харкові перетвориться на школу
Ще одна станція метро в Харкові перетвориться на школу
28.08.2025, 09:35

Новини за темою:

16:49
Зарплати до 120 тисяч гривень: яку роботу пропонують в Харкові й області
14:42
Бронювання й пільги на «комуналку»: є робота в харківському КП
16:11
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень
15:22
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, кому пропонують 50 тисяч
14:37
Зменшилися зарплати, які пропонують претендентам у Харкові й області

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 14:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 28 серпня у Харківській області актуальні 3337 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".