Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч
Станом на 28 серпня у Харківській області актуальні 3337 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія радіотелефоніста із зарплатою 120 тисяч гривень. Начальник фінансового відділу матиме 55 тисяч грн, а головний електромеханік – 39700.
Друкар-тиснильник зароблятиме 30 тисяч, механік з ремонту транспорту – 29900, фахівець – 26 тисяч, моторист транспортувальних механізмів – 25 тисяч, оперуповноважений – 21100, робітник з догляду за тваринами – 20 тисяч, а перекладач – 19400.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансії, зарплаты, новини Харкова, робота, хова;
Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 14:36;
