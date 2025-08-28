Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч

Станом на 28 серпня у Харківській області актуальні 3337 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія радіотелефоніста із зарплатою 120 тисяч гривень. Начальник фінансового відділу матиме 55 тисяч грн, а головний електромеханік – 39700.

Друкар-тиснильник зароблятиме 30 тисяч, механік з ремонту транспорту – 29900, фахівець – 26 тисяч, моторист транспортувальних механізмів – 25 тисяч, оперуповноважений – 21100, робітник з догляду за тваринами – 20 тисяч, а перекладач – 19400.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.