Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области

Общество 14:22   11.09.2025
Виктория Яковенко
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области Фото: ХОВА

По состоянию на 11 сентября в Харьковской области актуальны 3235 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия радиотелефониста с зарплатой 120 тысяч гривен. Врач-терапевт будет иметь 60 тысяч, специалист по публичным закупкам – 48 тысяч.

Начальник отдела стандартизации будет зарабатывать 35 тысяч гривен, инженер по проектно-сметной работе – 34900, представитель торговый – 33 тысячи, архитектор – 26 тысяч, водитель троллейбуса – 25 тысяч, экономист – 24 тысячи, экспедитор – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, ранее глава коордсовета Европейской бизнес-ассоциации в городе Игорь Балака рассказал корреспонденту МГ ​​«Объектив», как в Харькове отреагировали на программу поддержки прифронтовых регионов, которую принял Кабмин 13 августа. Детальнее – здесь.

Читайте также: Повторно получить 500 тыс. грн на бизнес от государства смогут харьковчане

Автор: Виктория Яковенко
