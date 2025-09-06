Live
  • Сб 06.09.2025
«Нет порядка»: харьковский бизнес об изменениях Кабмина и 100% бронировании

Общество 13:37   06.09.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Как в Харькове отреагировали на программу поддержки прифронтовых регионов, что принял Кабмин 13 августа, рассказал корреспонденту МГ ​​«Объектив» глава коордсовета Европейской бизнес-ассоциации в городе Игорь Балака.

«Мы понимаем, что процесс таких изменений достаточно длительный и растянутый. И на встрече с президентом Зеленским, с главой офиса Ермаком, с вице-премьер-министром Кулебой и даже с премьером Юлией Свириденко мы предоставили свои наработки, что нужно сделать. Понимаем, что часть вопросов может быть более или менее быстро использована. То же правительство и Офис президента разрабатывает особую программу, например, 100% бронирование, они уже запустили все это, но нет порядка, они все прописывают. Но вопрос следующий, что сейчас разрабатывается большое количество проектов. У нас президент скомандовал, все побежали выполнять, но есть достаточно большое количество людей, имеющих свою точку зрения, прежде всего, во власти», — отметил Балака.

Он уточнил, что постоянно дополняют предложения. Даже создали «белую книгу поддержки прифронтового бизнеса».

«Но в диалоге с властью мы понимаем, что тот же закон о страховании военных рисков, горизонт у него принятия где-то год, не раньше. Конечно, нас эта ситуация не устраивает, но мы тоже работаем в этом направлении. Представители правительства говорят: «А где нам брать средства на все это?». Но мы надеемся, что как минимум бюджет на следующий год будет сформирован с условиями пожеланий бизнеса», – говорит Балака.

Он также уточнил, что для профронтовых территорий планируют ввести 100% бронирование для критических предприятий. Заявляет: были долгие дебаты по этому вопросу.

«И даже правительство спорило с Офисом Президента. Однако было принято такое решение. Пока я понимаю, что под эти критерии только попадают предприятие ОПК (оборонно-промышленного комплекса). Но мы надеемся, что для всех критических предприятий будет запланировано 100% бронирование», — подытожил Балака.

Напомним, программу поддержки прифронтовых регионов, которую президент Владимир Зеленский поручил разработать после визита в Харьков и встречи с представителями громады, принял Кабмин 13 августа. Среди основного для бизнеса: отмена админсборов и госпошлины на регистрацию имущества и бизнеса, а также бронирование от 75 до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий.

Отметим, с 2023 года бизнес Харькова и области просит о страховании военных рисков, особых условиях по грантам и кредитам, помощи на восстановление после «прилетов», а также снижении налогов. Летом 2025-го, на четвертый год полномасштабной войны, на государственном уровне пообещали разработать экономические преференции для прифронтовых регионов. Об этом шла речь на встречах предпринимателей Харькова с председателем комитета ВР Даниилом Гетманцевым и президентом Владимиром Зеленским — 25 июня и 4 августа соответственно. Как сообщил мэр Игорь Терехов, после визита в Харьков Зеленский поручил Кабмину разработать программу поддержки прифронтовых регионов. По данным городского головы, в ней должны быть особые условия по грантам, кредитам и бронированию, а также страхование бизнеса от военных рисков.

Читайте также: Особый экономический статус для Харькова: дело сдвинулось с мертвой точки

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
