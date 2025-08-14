Live
Харьковский бизнес просил экономических преференций: что принял Кабмин

Харьков 22:15   14.08.2025
Елена Нагорная
Программу поддержки прифронтовых регионов, которую президент Владимир Зеленский поручил разработать после визита в Харьков и встречи с представителями громады, принял Кабмин 13 августа.

«Это комплексная десятилетняя инициатива государства, которая объединяет восстановление жилья, школ, больниц и критической инфраструктуры с поддержкой местного бизнеса и прямой помощью людям. Программа разработана по поручению президента Владимира Зеленского. Она распространяется на громады прифронтовых регионов, в том числе Харьковщины. Главная цель – чтобы люди могли оставаться в своих домах, имея безопасные и достойные условия жизни», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, на данный момент принят первый пакет программы. Среди основного:

▪️Льготная ипотека «єОселя» с компенсацией 70% первого взноса, 70% выплат по кредиту в первый год и 40 тысяч гривен на оплату платежей и сборов, связанных с получением кредита.

▪️Строительство укрытий и защитных сооружений для учреждений образования, культуры и в общественных местах.

▪️Выплата 19400 гривен на твердое топливо и компенсация стоимости 100 кВт/месяц за электроэнергию на человека.

▪️Увеличение оплаты общественно полезных работ на 33%.

▪️Бесплатное питание для учеников всех классов.

▪️Отмена админсборов и госпошлин на регистрацию имущества и бизнеса.

▪️Бронирование от 75 до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий.

▪️Субсидии и гранты аграриям с компенсацией 50–80% расходов на сады и теплицы.

▪️Повышение коэффициентов финансирования первичной и экстренной помощи в сельских и отдаленных громадах.

Напомним, с 2023 года бизнес Харькова и области просит о страховании военных рисков, особых условиях по грантам и кредитам, помощи на восстановление после «прилетов», а также снижении налогов. Летом 2025-го, на четвертый год полномасштабной войны, на государственном уровне пообещали разработать экономические преференции для прифронтовых регионов. Об этом шла речь на встречах предпринимателей Харькова с председателем комитета ВР Даниилом Гетманцевым и президентом Владимиром Зеленским — 25 июня и 4 августа соответственно. Как сообщил мэр Игорь Терехов, после визита в Харьков Зеленский поручил Кабмину разработать программу поддержки прифронтовых регионов. По данным городского головы, в ней должны быть особые условия по грантам, кредитам и бронированию, а также страхование бизнеса от военных рисков.

Читайте также: Проект проекта стратегии — Чумак об обещанной в Раде помощи бизнесу Харькова

Автор: Елена Нагорная
