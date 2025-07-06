Проект проекта стратегии — Чумак об обещанной в Раде помощи бизнесу Харькова

Страхование военных рисков, гранты и кредиты, а также снижение налогов для бизнеса прифронтовых регионов. Стратегию, о необходимости внедрения которой харьковские предприниматели говорят с 2023 года, представил недавно комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Руководитель ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак рассказал МГ «Объектив» верит ли в то, что бизнес Харьковщины наконец получит поддержку, которой так долго ждет.

Чумак отметил, что 25 июня на встрече предпринимателей Харькова с председателем комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым увидел первую за время полномасштабной войны презентацию от законодателей на тему поддержки прифронтового бизнеса.

«Были какие-то слова и предложения. Сейчас была презентация, которую можно оценить. Если брать ее структуру и три стратегических направления, то они имеют право на жизнь. Первое направление, главное, это страхование военных рисков именно для предпринимателей прифронтовых регионов. Второе — это специальные финансовые инструменты: кредиты и гранты. И третье — это налоговая политика, то есть сниженные налоги, о которых мы также говорили. То есть, по сути, эта структура полностью повторяет те предложения, которые мы начинали разрабатывать еще в 2023 году. Мы надеемся, что Гетманцев или его команда будет обращаться к нам, чтобы мы участвовали и вносили свои предложения как бизнес, который живет в таких условиях и знает, что именно будет работать», — рассказал Чумак.

Предложенная концепция, отметил руководитель ОО «Ассоциация частных работодателей», требует внесения изменений в законодательство.

«До этого еще очень далеко, — считает Чумак. — Это пока проект проекта стратегии, который еще должен набрать свои очертания, которые можно потом превращать в законодательные изменения. Раньше осени увидеть что-то более-менее готовое к подаче в Верховную Раду, я не верю в это. Скорее осень, а представление каких-то законопроектов — это конец года… Мы говорим о том, что некоторые вопросы можно решить уже сейчас, взяв те программы, которые действуют, и изменив в них фокус. Например, нам нужна поддержка на сохранение рабочих мест, а не на их создание. Потому что, извините, когда прилетело на завод и 200 человек потеряли рабочие места, то создавать дополнительно пять — никто не будет. Нужно вначале решить вопрос по восстановлению и только потом смотреть, можешь ли ты создавать новые рабочие места».

При этом Чумак не теряет оптимизма.

«Оптимизм появился просто потому, что приехал Гетманцев. Это хотя бы дает нам надежду на то, что есть какая-то моральная поддержка. У нас давно не было президента, который бы общался с предпринимателями. Министра экономики мы не видели давно. И для нас это очень больно, потому что в личных беседах предпринимателям мне говорят, что о них забыли. То, что есть какие-то предложения, это также надежда. Следующей надеждой может быть тот факт, что к нам обратятся с предложением принять участие в разработке таких предложений. У меня было желание предложить, например, Виктории Кинзбурской, которую мы видим как почти одну представительницу нардепского корпуса от региона, которая продвигает интересы местного бизнеса, чтобы она инициировала создание площадки для объединения всех наших харьковских нардепов, которые могут быть лоббистами этого вопроса на уровне Верховной Рады. И это было бы очень круто. То есть тогда мы могли бы напрямую вносить свои предложения и получать поддержку», — добавил Чумак.