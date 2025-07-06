Проєкт проєкту стратегії – Чумак про обіцяну в Раді підтримку бізнеса Харкова

Страхування воєнних ризиків, гранти та кредити, а також зниження податків для бізнесу прифронтових регіонів. Стратегію, про необхідність запровадження складників якої харківські підприємці говорять із 2023 року, представив нещодавно комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Керівник ГО «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак розповів МГ «Об’єктив», чи вірить у те, що бізнес Харківщини нарешті отримає підтримку, на яку так довго чекає.

Чумак зазначив, що 25 червня на зустрічі підприємців Харкова з головою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим побачив першу за час повномасштабної війни презентацію від законодавців на тему підтримки прифронтового бізнесу.

“Були якісь слова та пропозиції. Зараз була презентація, яку можна оцінити. Якщо брати її структуру презентації і три стратегічні напрямки, то вони мають право на життя. Перший напрямок, головний, це страхування воєнних ризиків саме для підприємців прифронтових регіонів. Друге – це спеціальні фінансові інструменти: кредити і гранти. І третє – це податкова політика, тобто знижені податки, про які ми також говорили. Тобто, по суті, ця структура повністю повторює ті пропозиції, які ми починали розробляти ще у 2023 році. Ми маємо надію, що Гетманцев чи його команда звертатиметься до нас, щоб ми брали участь і вносили свої пропозиції як бізнес, який живе в таких умовах і знає, що саме буде працювати”, – розповів Чумак.

Запропонована концепція, наголосив керівник ГО «Асоціація приватних роботодавців», потребує внесення змін до законодавства.

“До цього ще дуже далеко, – вважає Чумак. – Це поки що проєкт проєкту стратегії, який ще повинен набрати свої обриси, які можна потім перетворювати у законодавчі зміни. Раніше осені побачити щось більш-менш готове до подачі у Верховну Раду, я не вірю в це. Скоріше осінь, а подання якихось законопроєктів – це кінець року… Ми говоримо про те, що деякі питання можна вирішити вже зараз, взявши ті програми, які діють, і змінивши у них фокус. Наприклад, нам потрібна підтримка на збереження робочих місць, а не на їхнє створення. Тому що, вибачте, коли прилетіло на завод і 200 людей втратили робочі місця, то створювати додатково п’ять – ніхто не буде. Треба спочатку вирішити питання щодо відновлення і тільки потім дивитись, чи можеш ти створювати нові робочі місця”.



При цьому Чумак не втрачає оптимізму.

“Оптимізм з’явився просто тому, що приїхав Гетманцев. Це хоча б дає нам надію на те, що є якась моральна підтримка. У нас давно не було президента, який би спілкувався з підприємцями. Міністра економіки ми не бачили давно. І для нас це дуже боляче, тому що в особистих бесідах підприємці мені кажуть, що про них забули. Те, що є якісь пропозиції, це також надія. Наступною надією може бути той факт, що звернуться до нас з пропозицією взяти участь у розробці таких пропозицій. У мене було бажання запропонувати, наприклад, Вікторії Кінзбурській, яку ми бачимо як майже одну представницю нардепського корпусу від регіону, яка просуває інтереси місцевого бізнесу, щоб вона ініціювала створення майданчика для об’єднання всіх наших харківських нардепів, які можуть бути лобістами цього питання на рівні Верховної Ради. І це було б дуже круто. Тобто тоді ми могли б напряму вносити свої пропозиції і отримувати підтримку”, – додав Чумак.