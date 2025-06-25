Терехов просить преференцій для прифронтового бізнесу: що вже пообіцяли в Раді

Надати преференції підприємцям з Харкова, Сум, Запоріжжя, Херсона, Дніпра та інших прифронтових територій просить державу мер Ігор Терехов.

Про це міський голова сказав на зустрічі підприємців Харкова із головою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, пише пресслужба мерії.

Терехов наголосив, що малий, середній та великий бізнес підтримують життєдіяльність міст, надаючи робочі місця місцевим мешканцям.

«Сьогодні ці регіони – форпост України. Ми віддаємо дуже багато у цій війні! І держава повинна компенсувати хоча б частково те, що люди з цих територій втрачають щодня. Бізнес потребує податкових пільг, страхування воєнних ризиків, покращення кредитних умов. Я вдячний президенту Володимиру Зеленському та уряду, які підтримали ініціативу скасувати місцеві податки та збори в Харкові. І ми будемо пролонгувати це рішення. Але є ще дуже багато актуальних питань, у яких бізнесу потрібна допомога держави. Зокрема, нам необхідно перемогти в боротьбі за внутрішніх і зовнішніх інвесторів, щоб не заважати роботі підприємств, а навпаки – всебічно сприяти їхньому розвитку», — сказав мер.

Гетманцев висловив готовність розробити програми допомоги бізнесу на державному рівні у стислі терміни.

«Прифронтові міста боронять всю Україну від ворога. Тому ми зобов’язані передбачити для них преференції, створити всі умови, щоб бізнес там не припиняв роботу. Тепер будемо динамічно розробляти конкретні напрями, щоб створити спеціальний правовий, податковий та економічний режими для цих регіонів», — запевнив Гетманцев.