Просив бізнес Харкова: названі строки, коли почнуть страхувати воєнні ризики
Запуск програми страхування майна від воєнних ризиків – це питання не місяців, а тижнів, заявив на брифінгу під час форуму «Стратегічні виміри міст-форпостів» у Харкові голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
“Я говорив про страхування воєнних ризиків, і бізнес також цього хоче. Обов’язково ця програма буде запущена. Це питання не місяців, а тижнів”, – запевнив Гетманцев.
Він також перелічив інші заплановані програми підтримки прифронтових міст та громад.
“Питання про кредитування – питання №1 для бізнесу. Ми його повинні відкрити через державні гарантії у “5-7-9%”. Питання “єОселі” – також питання №1, і саме в цих регіонах питання №1. Тобто насправді, якщо порахувати відносно інших програм, не такі великі гроші. Якщо уряд робить пріоритет, наприклад, між програмою кешбеку і підтримкою прифронтових, для мене очевидний пріоритет – підтримка прифронтових”, – зазначив голова комітету.
Він констатував, що на сьогодні немає на 100% безпечних регіонів, усі так чи інакше в небезпеці.
“Але серед них є ті, які на першому рубежі, які на першій лінії оборони, які є форпостом і завдяки яким інші є у відносній безпеці. І саме тому держава, суспільство і відповідні регіони мають перерозподіляти кошти таким чином, щоби ми могли забезпечити тут життя, цивілізацію, опір, робочі місця і відносний, хоча б відносний, якщо взагалі можна застосовувати тут це слово, комфорт для людей, які тут проживають”, – додав Гетманцев.
Зазначимо, з 2022 року бізнес Харкова та області просить про страхування воєнних ризиків, особливі умови по грантах та кредитах, допомогу на відновлення після “прильотів”, а також зниження податків. Влітку 2025-го, на четвертий рік повномасштабної війни, на державному рівні пообіцяли розробити економічні преференції для прифронтових міст та регіонів. Про це йшлося на зустрічах підприємців Харкова з головою комітету ВР Данилом Гетманцевим та президентом Володимиром Зеленським – 25 червня та 4 серпня відповідно. Після візиту в Харків Зеленський доручив Кабміну розробити програму підтримки прифронтових регіонів.
18 вересня у Харкові відбувся форум «Стратегічні виміри міст-форпостів», на якому оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. Ініціативу підтримали представники понад сотні громад Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей. Очолив асоціацію Терехов.
